Wall Street ouvre dans le rouge face aux inquiétudes liées à l'IA

La Bourse de New York a ouvert en baisse mardi, dans le sillage des fortes baisses enregistrées par les géants de la tech et les titres du secteur des semi-conducteurs, l'augmentation des dépenses liées à l'IA inquiétant les investisseurs.

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones .DJI perd 358,17 points, soit 0,69%, à 51.354,54 points et le Standard & Poor's 500 .SPX , plus large, recule de 1,61% à 7.352,61 points.

Le Nasdaq .IXIC , indice à forte composante technologique, perd 2,38%, soit 623,90 points, à 25.542,70 points.

Les secteurs de la technologie et des semi-conducteurs se trouvent mis à l'épreuve et viennent tirer vers le bas les indices avec une large vague de ventes depuis la veille alimentée par des doutes concernant les dépenses en IA financées par l'endettement des hyperscalers.

En l'absence d'autre catalyseur, les mégacapitalisations sont ainsi de nouveau sous pression avec les anticipations d'une accélération de la remontée des taux aux États-Unis et des prises de bénéfices marqués dans le secteur.

"Le secteur de l'IA est devenu l'un des segments les plus surchargés des marchés mondiaux. Lorsque tout le monde détient les mêmes actions, la porte de sortie se rétrécit très rapidement", a déclaré Nigel Green, directeur général du cabinet de conseil en investissement deVere Group.

Aux valeurs, dans le compartiment technologique, Nvidia

NVDA.O recule de 3,3%, Intel INTC.O perd 6,3%, tandis qu'Alphabet GOOGL.O lâche 1,7%.

Les pertes sont plus marquées chez les semi-conducteurs, Sandisk SNDK.O plongeant de 11,8% et Micron Technology MU.O de 11,3%, à la veille de la publication des résultats trimestriels de ce dernier.

* Pour les valeurs à suivre, cliquez sur nL8N42V0H6

(Rédigé par Coralie Lamarque, édité par Benoit Van Overstraeten)

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NYSE Nasdaq

Résumé synthétique du marché...... .AD.N ..... .AD.O

25 plus forts volumes............. .AV.N ..... .AV.O

Plus fortes hausses en %.......... .PG.N ..... .PG.O

Plus fortes baisses en %.......... .PL.N ..... .PL.O

Guide des indices boursiers américains.... US/INDICES1

Statistiques du marché...................... US/STATS1

Emprunt de référence à 10 ans .............. US10YT=RR

Guide des indices sectoriels américains... US/SECTOR1

Guide des marchés actions américains...... US/EQUITY

Indices Dow Jones.......................... 0#.DJINDEX

Indices S&P................. 0#.GSPINDEX 0#.GSPMAJOR

Valeurs ex-dividende........................... XDIV

Prévisions pour le Dow Jones et le S&P .. STXUS |1|