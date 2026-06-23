(Actualisé avec contrats à terme sur indices, secteur technologique, secteur des semi-conducteurs, SpaceX, cours en avant-Bourse)

Principales valeurs à suivre mardi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,58% pour le Dow Jones .DJI , de 1,34% pour le Standard & Poor's 500 .SPX et de 2,49% pour le Nasdaq .IXIC :

* SECTEUR TECHNOLOGIQUE - Les mégacapitalisations sont de nouveau sous pression avec les anticipations d'une accélération de la remontée des taux aux Etats-Unis et des prises de bénéfices marqués dans le secteur. En avant-Bourse, NVIDIA

NVDA.O et ALPHABET GOOGL.O perdent chacun environ 3%, tandis qu'INTEL INTC.O , MARVELL TECHNOLOGY MRVL.O et ADVANCED MICRO DEVICES AMD.O reculent de 5,5% à 7,5%.

* SECTEUR DES SEMI-CONDUCTEURS - En avant-Bourse MICRON

MU.O chute de 8,6%, tandis que SANDISK SNDK.O et WESTERN DIGITAL WDC.O perdent respectivement 9,6% et 6,6% au lendemain du record de l'indice Philadelphia SE Semiconductor .SOX

* SECTEUR DES TERRES RARES - La Chine a décidé d'imposer des mesures de contrôle des exportations visant des entreprises américaines du secteur des terres rares et d'autres secteurs, intégrant dans sa liste MP MATERIALS MP.N et USA RARE EARTH

USAR.O , ainsi que huit autres entités américaines qu'elle estime liées à l'armée américaine. Cela fait suite aux restrictions imposées ce mois-ci par Washington à plusieurs entreprises chinoises.

* SPACEX SPCX.O recule de 4,5% en avant-Bourse, dernière mégacapitalisation en date à se tourner vers le marché obligataire pour lever des fonds. La société d'Elon Musk dit disposer de 100,8 milliards de dollars de trésorerie.

* QUALCOMM QCOM.O est en discussions avancés en vue d'acquérir Modular Inc dans le cadre d'une opération valorisant le fabricant de puces d'IA à environ quatre milliards de dollars, a rapporté lundi l'agence Bloomberg, citant des sources proches du dossier.

* ORACLE ORCL.N - Les effectifs du groupe ont diminué de 13%, soit environ 21.000 salariés, au cours de l'exercice 2026, alors que le géant du "cloud computing" poursuit la restructuration de ses activités, en partie sous l'impulsion de l'adoption de l'IA dans l'ensemble de ses opérations.

* TESLA TSLA.O et la société énergétique indépendante NatPower ont annoncé mardi avoir conclu un accord pour la construction de 25 gigawattheures de stockage par batterie en Italie et en Grande-Bretagne, première phase d'un projet d'une valeur pouvant atteindre cinq milliards de dollars.

* FIREFLY AEROSPACE FLY.O - Le constructeur de fusées et de vaisseaux spatiaux devrait obtenir un prêt de 110 millions de dollars auprès d'EXIM, qui contribuerait à financer l'extension de ses sites de production de vaisseaux spatiaux au Texas, selon un document consulté par Reuters.

* DOMINO'S PIZZA DPZ.O recule de 2,5% en avant-Bourse après la nomination par le groupe de Joe Jordan au poste de directeur général, à compter du 1er octobre.

* MOONLAKE IMMUNOTHERAPEUTICS MLTX.O perd 4,2% en avant-Bourse, la société de biotechnologie ayant annoncé une levée de fonds par émission d'actions de 150 millions de dollars dont produit net servira à financer la R&D, les activités de pré-commercialisation et de commercialisation du sonelokimab, ainsi que les besoins généraux du groupe.

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Augustin Turpin)

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