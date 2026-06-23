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Les Bourses européennes clôturent en baisse, mais atténuent le coup de chaud sur la tech
information fournie par AFP 23/06/2026 à 17:54

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

Les Bourses européennes ont clôturé en baisse mardi, mais en atténuant le coup de chaud sur les valeurs de la tech qui touche l'Asie et l'Amérique, grâce à d'autres secteurs sensibles au repli des prix du pétrole.

La place de Paris a perdu 0,71%, touchée par la baisse de STMicroelectronics (semi-conducteurs, -8,53%). Milan a enregistré le plus fort recul (-1,46%). Francfort a cédé 0,98%. Londres a terminé en quasi-équilibre (-0,09%), protégée par des valeurs hors tech (pétrole, mines, banques, assurance, pharmacie).

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