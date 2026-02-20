 Aller au contenu principal
Wall Street ouvre dans le rouge après le PIB et l'inflation PCE
information fournie par Reuters 20/02/2026 à 15:45

La Bourse de New York a ouvert en baisse vendredi, les investisseurs digérant les données montrant un fort ralentissement de la croissance économique américaine au quatrième trimestre et une accélération de l'inflation en décembre.

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones .DJI perd 163,26 points, soit 0,33%, à 49.231,90 points et le Standard & Poor's 500 .SPX , plus large, recule de 0,34% à 6.838,58 points.

Le Nasdaq Composite .IXIC cède 0,56%, soit 127,24 points, à 22.555,49 points.

L'économie américaine a connu un ralentissement beaucoup plus fort que prévu au dernier trimestre de 2025, en raison notamment des perturbations causées par le "shutdown" de l'administration fédérale à l'automne dernier et de la modération des dépenses de consommation.

Le produit intérieur brut (PIB) des Etats-Unis a ainsi progressé de 1,4% sur la période allant d'octobre à fin décembre, contre une progression de 4,4% au troisième trimestre, tandis que les analystes s'attendaient à une progression de 3%.

Également publié peu avant l'ouverture, l'indice des prix de la consommation personnelle (PCE), l'indicateur de prix le plus suivi par la Réserve fédérale (Fed) pour ajuster sa politique monétaire, est ressorti supérieur attentes, tant dans sa version globale que dans sa forme "core".

Les opérateurs continuent de parier que la Fed ne procédera probablement pas à une nouvelle baisse des taux d'intérêt avant juin.

"La combinaison d'une croissance légèrement inférieure à nos prévisions dans la publication du PIB et d'une inflation légèrement supérieure à nos anticipations dans le PCE n'est généralement pas une bonne combinaison pour le marché boursier", a déclaré Steve Wyett, stratège en chef des investissements chez BOK Financial.

Outre les indicateurs économiques, les investisseurs regardent vers la Cour suprême des États-Unis, qui pourrait se prononcer vendredi sur la légalité des droits de douane imposés par le président Donald Trump, ainsi que vers l'Iran, dans un contexte de tensions accrues au sujet d'une éventuelle intervention militaire américaine.

Aux valeurs, le gestionnaire d'actifs Blue Owl Capital

OWL.N recule encore de 7% vendredi après avoir semé le trouble la veille en annonçant sa décision de vendre entre autres 1,4 milliard de dollars d'actifs dans le cadre de mesures de gestion de sa dette.

Akamai Technologies AKAM.O recule de 10%, la société spécialisée dans le cloud ayant annoncé une prévision de bénéfice ajusté pour le premier trimestre inférieure aux estimations.

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Augustin Turpin)

