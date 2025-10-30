Wall Street ouvre dans le rouge après la Fed et les résultats de la "tech"

La Bourse de New York a ouvert en baisse jeudi, les dernières déclarations du président de la Réserve fédérale américaine (Fed) mercredi, qui ont refroidi les espoirs d'une nouvelle baisse de ses taux en décembre, ainsi que des résultats mitigés dans la "tech" ayant entamé l'appétit pour le risque sur les marchés d'actions.

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones .DJI perd 239,77 points, soit 0,50%, à 47.392,23 points et le Standard & Poor's 500 .SPX , plus large, recule de 0,51% à 6.855,66 points.

Le Nasdaq Composite .IXIC cède 0,81%, soit 193,90 points, à 23.764,569.

La Fed a procédé mercredi, comme attendu, à une nouvelle baisse d'un quart de point des coûts d'emprunt, mais la prudence de son président Jerome Powell, qui a laissé entendre qu'une nouvelle baisse des taux d'intérêt en décembre était loin d'être acquise, a provoqué "un certain recul de l'appétit pour le risque" sur les marchés, selon Ipek Ozkardeskaya, analyste de marché chez Swissquote Bank.

A ce contexte peu favorable aux échanges sont venus s'ajouter mercredi soir une série de résultats en demie-teinte pour plusieurs géants américains de la tech, pesant sur les indices et notamment le Nasdaq, à forte composante technologique.

Aux valeurs, Meta META.O perd 12,5% après avoir enregistré au troisième trimestre des frais exceptionnels de près de 16 milliards de dollars liés à la vaste réforme budgétaire du président américain Donald Trump.

Microsoft MSFT.O abandonne 1,66%, l'annonce de dépenses d'investissement plus élevées cette année ayant obscurci une croissance fulgurante de sa plateforme d'informatique dématérialisée ("cloud"), Azure.

Côté hausse, Alphabet GOOGL.O contraste avec ses concurrents et gagne 4,55% après que la forte demande d'IA a entraîné des résultats meilleurs que prévu.

Toujours dans la série des "Sept Magnifiques", les chiffres d'Amazon AMZN.O et Apple AAPL.O sont encore attendus jeudi après la clôture des marchés américains et devraient donner plus d'indications sur la santé du secteur.

Les deux groupes ont ouvert sur une baisse de 1,92% et une hausse de 1,42% respectivement.

