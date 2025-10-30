La BCE maintient ses taux directeurs inchangés, l'économie reste solide malgré les tensions commerciales

Vue du siège de la Banque centrale européenne (BCE) à Francfort

FRANCFORT (Reuters) -La Banque centrale européenne (BCE) a, comme prévu, laissé jeudi ses taux directeurs à leur niveau actuel, sans donner d'indications sur sa prochaine décision, alors même que les investisseurs continuent de parier sur une dernière réduction dans les mois à venir.

Le taux de dépôt reste à 2,0% et celui du refinancement à 2,15%, Francfort marquant ainsi sa troisième pause dans son cycle d'assouplissement monétaire après des décisions similaires en juillet et septembre.

La BCE a maintenu ses taux inchangés depuis juin et a déclaré se trouver dans une "bonne position" avec une inflation conforme à l'objectif et une croissance économique proche de son potentiel.

Les derniers chiffres sur l'inflation dans le bloc monétaire montrent un indice des prix à la consommation à 2,2% sur un an, contre un objectif à moyen de 2% fixé par l'institution de Francfort.

Si les prix de la zone euro ont légèrement accéléré, la BCE a estimé dans son compte rendu de la réunion des 10 et 11 septembre que sa politique était "suffisamment solide" pour faire face à d'éventuels chocs inflationnistes.

La banque centrale a également réitéré son engagement de longue date selon lequel les données disponibles guideront ses décisions et qu'elle ne prendra pas d'engagement préalable, gardant toutes les options ouvertes.

"L'inflation reste proche de l'objectif à moyen terme de 2% et l'évaluation du Conseil des gouverneurs concernant les perspectives d'inflation reste globalement inchangée", a déclaré la BCE dans un communiqué.

"L'économie a continué de croître malgré un environnement mondial difficile", a-t-elle souligné.

Alors que certains décideurs de Francfort ont mis en garde à plusieurs reprises contre les risques de ralentissement économique, certaines données ont surpris à la hausse ces dernières semaines, laissant entrevoir des perspectives plus équilibrées.

L'économie de la zone euro a augmenté plus que prévu au troisième trimestre, selon la première estimation du produit intérieur brut (PIB) publiée jeudi par Eurostat, des chiffres qui allègent la pression sur la BCE pour qu'elle réduise davantage ses taux d'intérêt.

"Où sont les preuves irréfutables justifiant une baisse des taux ? Malgré les droits de douane américains et toutes les sources d'incertitude, l'économie européenne continue d'afficher une légère croissance. La 'résilience' économique tient en échec les partisans d'une politique accommodante au sein de la BCE et maintient la pause politique sur les rails", a déclaré Mark Wall, économiste en chef pour l'Europe chez Deutsche Bank.

Une majorité d'économistes interrogés par Reuters a estimé la semaine dernière que la BCE maintiendrait son taux de dépôt inchangé cette année, tandis que 57% ne prévoient aucun changement avant fin 2026.

Les actifs européens varient peu après les décisions de la BCE, qui étaient largement anticipées.

La présidente de la BCE, Christine Lagarde, doit commenter les annonces de l'institution lors d'une conférence de presse prévue à 12h45 GMT.

