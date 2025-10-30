Renouvellement des bus en Ile-de-France: Iveco reçoit une première commande de 719 bus

Le constructeur italien Iveco a confirmé jeudi avoir reçu une première commande ferme de 719 bus électriques et au gaz, passée par Ile-de-France-Mobilités (IDFM) dans le cadre du renouvellement et du verdissement de la flotte francilienne de transport en commun qui porte sur 4.000 acquisitions d'ici 2032.

( AFP / JULIE SEBADELHA )

Sur ce premier contrat, 569 véhicules, 154 à propulsion électrique et 415 bus fonctionnant au gaz, seront fabriqués en France, dans les usines d'Annonay (Ardèche) et Rorthais (Deux-Sèvres) d'Iveco, a indiqué à l'AFP Solène Grange, directrice générale d'Iveco France.

Par ailleurs, 150 cars interurbains au gaz seront fabriqués dans l'usine tchèque Iveco de Vysoké Myto, située à 130 km de Prague.

Les véhicules seront livrés "en 2026 et début 2027", a précisé Mme Grange, sans dévoiler le montant du contrat.

Ile-de-France Mobilités (IDFM) souhaite renouveler sa flotte de bus francilienne avec des bus considérés comme "propres", avec des émissions de CO2 faibles ou limitées, électriques ou au gaz, en particulier au biométhane.

L'entité avait indiqué en 2024 vouloir y consacrer plus de 1,8 milliard d'euros pour 3.500 bus et cars propres, ainsi que pour 500 minibus au format réduit plus adapté au milieu urbain commandés depuis 2022, mais dont la mise en exploitation est prévue en même temps que les autres bus.

IDFM a majoritairement acheté à Iveco, mais des constructeurs comme MAN, Mercedes, Scania-Irizar ont aussi reçu des commandes dans le cadre de trois accords-cadres conclus par l'intermédiaire de la Centrale d'Achat du Transport Public (CATP) qui mutualise les achats pour les collectivités, a précisé IDFM.

IDFM affiche un objectif de mise en circulation de "près de 1.000 nouveaux bus et cars par an jusqu'en 2029". De son côté, Iveco prévoit que les livraisons s'échelonneront plutôt jusqu'en 2032.

"Nous poursuivons la révolution des transports que j'ai initiée depuis 2016" avec des véhicules "alliant neutralité carbone, performance et confort des voyageurs" et "nous soutenons et pérennisons une filière industrielle française", a salué Valérie Pécresse, présidente de la région et d'IDFM, citée dans un communiqué transmis par Iveco.

Les bus seront exploités par les cinq sociétés qui se partagent désormais (depuis l'ouverture à la concurrence) les quelque 1.500 lignes de bus et autocars recensées en Ile-de-France: RATP Cap Ile de France, filiale de la RATP, Keolis, ATM SPA, Lacroix & Savac et Transdev.

La flotte francilienne de bus est actuellement composée de 10.500 bus et autocars au total, tous propriété d'Ile-de-France Mobilités (IDFM), ainsi que les centre-bus.