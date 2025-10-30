 Aller au contenu principal
NOV 25 CAC 40 Index (10x)
8 179,00
-0,43%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Les Bourses européennes atones à la clôture
information fournie par AFP 30/10/2025 à 17:48

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

Les Bourses européennes ont terminé sans grand changement jeudi, dans une séance surtout marquée par la publication des résultats d'entreprises pour le troisième trimestre.

Les Bourses de Londres (+0,04%) et de Francfort (-0,02%) sont restées à l'équilibre, tandis que Paris a reculé de 0,53%.

Euronext CAC40

Copyright © 2025 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

A lire aussi

  • Photo de la marine brésilienne publiée le 8 juin 2009 montrant des plongeurs en train de récupérer une dérive de l'avion A330 d'Air France qui s'est écrasé dans l'Atlantique le 1er juin 2009 ( BRAZILIAN NAVY / - )
    Au procès en appel du crash du Rio-Paris, Airbus et Air France à la barre
    information fournie par AFP 30.10.2025 18:53 

    Seize ans après le crash du vol Rio-Paris qui a tué 228 personnes, la compagnie Air France et le constructeur Airbus , relaxés en première instance et jugés en appel pour homicides involontaires, se sont défendus cette semaine de toute responsabilité pénale. Le ... Lire la suite

  • supermarche casino (Crédit: Groupe Casino / Wikimedia Commons)
    Casino affiche un CA en hausse de 0,5% au T3
    information fournie par Reuters 30.10.2025 18:36 

    Le distributeur Casino CASP.PA a fait état jeudi d'une croissance de son chiffre d'affaires au troisième trimestre, citant notamment une hausse dans ses marques de proximité et son plan "Renouveau 2028". Le chiffre d'affaires s'est élevé à 2 milliards d'euros pour ... Lire la suite

  • Le logo de Saint-Gobain
    Saint-Gobain: CA stable à données comparables au T3, objectifs confirmés
    information fournie par Reuters 30.10.2025 18:35 

    Saint-Gobain a fait état jeudi d'un chiffre d'affaires stable (-0,2%) à données comparables au troisième trimestre, tout en confirmant son objectif annuel de marge d'exploitation. Le groupe français de matériaux de construction a enregistré un chiffre d'affaires ... Lire la suite

  • La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )
    La Bourse de Paris termine en baisse après une salve de résultats d'entreprises
    information fournie par AFP 30.10.2025 18:34 

    La Bourse de Paris a terminé en baisse de 0,53% jeudi, à l'issue d'une séance principalement marquée par la publication des résultats d'entreprises pour le troisième trimestre. L'indice vedette CAC 40 a cédé 43,59 points, à 8.157,29 points à la clôture. Mercredi, ... Lire la suite

