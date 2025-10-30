Les Bourses européennes atones à la clôture

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )
Les Bourses européennes ont terminé sans grand changement jeudi, dans une séance surtout marquée par la publication des résultats d'entreprises pour le troisième trimestre.
Les Bourses de Londres (+0,04%) et de Francfort (-0,02%) sont restées à l'équilibre, tandis que Paris a reculé de 0,53%.
Euronext CAC40
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer