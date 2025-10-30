Les Bourses européennes atones à la clôture

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

Les Bourses européennes ont terminé sans grand changement jeudi, dans une séance surtout marquée par la publication des résultats d'entreprises pour le troisième trimestre.

Les Bourses de Londres (+0,04%) et de Francfort (-0,02%) sont restées à l'équilibre, tandis que Paris a reculé de 0,53%.

