Wall Street ouvre dans le désordre, la "tech" porte le Nasdaq

La Bourse de New York a ouvert en ordre dispersé lundi, avec le Nasdaq porté par le secteur des semi-conducteurs, tandis que les investisseurs réévaluent leurs paris concernant les taux d'intérêt et suivent de près les tensions au Moyen-Orient.

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones .DJI perd 122,81 points, soit 0,23% à 53.609,60 points et le Standard & Poor's 500 .SPX , plus large, grappille 0,03% à 7.788,24 points.

Le Nasdaq Composite .IXIC prend 0,24% à 26.792,26 points.

Le marché salue les prévisions optimistes de la société d'intelligence artificielle Anthropic, qui ravivent l'intérêt pour les actions technologiques, en particulier celles des fabricants de puces tels que Micron Technology MU.O (+3,8%).

Anthropic prévoit un chiffre d'affaires compris entre environ 190 et 200 milliards de dollars pour 2028, ont dit à Reuters deux personnes proches des comptes de l'entreprise.

"Les craintes immédiates concernant un éventuel boom puis un effondrement du secteur de l'IA s'estompent quelque peu", souligne Danni Hewson, responsable de l'analyse financière chez AJ Bell, en référence aux récentes interrogations sur la pérennité de l'essor de cette technologie.

L'espoir d'une politique monétaire moins restrictive de la part de la Réserve fédérale (Fed) continue en outre de soutenir le moral après une série d'indicateurs macroéconomiques qui incitent les investisseurs à anticiper un statu quo sur les taux américains le mois prochain.

En toile de fond, le blocus du détroit d'Ormuz reste toutefois un frein, dans un contexte d'impasse diplomatique au Moyen-Orient.

Un haut responsable iranien a déclaré lundi à Reuters que Téhéran intensifierait les tensions dans le détroit et dans toute la région si les négociations avec les États-Unis échouaient.

Aux valeurs, Workday WDAY.O perd 2,5% après que BTIG et Deutsche Bank ont abaissé leurs recommandations respectives.

* Pour les valeurs à suivre, cliquez sur nL8N44E0BM

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Zhifan Liu)

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NYSE Nasdaq

Résumé synthétique du marché...... .AD.N ..... .AD.O

25 plus forts volumes............. .AV.N ..... .AV.O

Plus fortes hausses en %.......... .PG.N ..... .PG.O

Plus fortes baisses en %.......... .PL.N ..... .PL.O

Guide des indices boursiers américains.... US/INDICES1

Statistiques du marché...................... US/STATS1

Emprunt de référence à 10 ans .............. US10YT=RR

Guide des indices sectoriels américains... US/SECTOR1

Guide des marchés actions américains...... US/EQUITY

Indices Dow Jones.......................... 0#.DJINDEX

Indices S&P................. 0#.GSPINDEX 0#.GSPMAJOR

Valeurs ex-dividende........................... XDIV

Prévisions pour le Dow Jones et le S&P .. STXUS |1|