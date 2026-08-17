(Actualisé avec contrats à terme, cours en avant-Bourse, L3Harris Technologies, Madison Air Solutions)

Principales valeurs à suivre lundi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,35% pour le Dow Jones

.DJI et de 0,01% pour le Standard & Poor's 500 .SPX , tandis que le Nasdaq .IXIC devrait ouvrir sur un gain de 0,21%.

* SECTEUR DE L'IA - Anthropic, qui se prépare à ce qui pourrait être l'une des plus importantes introductions en Bourse de l'histoire, prévoit pour 2028 un chiffre d'affaires compris entre environ 190 et 200 milliards de dollars (163,86 et 172,49 milliards d'euros), ont dit à Reuters deux sources proches des comptes de l'entreprise. Cette prévision n'avait jamais été rendue publique auparavant.

Dans ce même secteur technologique, les États-Unis s'apprêtent à demander à des dizaines de pays de choisir leur camp dans la course à l'IA qui oppose la première économie mondiale à la Chine, selon un responsable américain et un projet de document interne auquel Reuters a eu accès.

Les fabricants de puces sont indiqués dans le vert, les actions de Micron Technology MU.O et de Broadcom AVGO.O progressant de 3% et 1,1% respectivement en avant-Bourse.

* ALPHABET GOOGL.O a chargé des banques d'investissement de préparer son premier emprunt obligataire libellé en dollars australiens, montre un message envoyé par l'un des teneurs de livre, vu lundi par Reuters.

Cette opération interviendrait à un moment où les entreprises technologiques se tournent de plus en plus vers les marchés pour financer leurs dépenses colossales en matière d'intelligence artificielle (IA).

* BERKSHIRE HATHAWAY BRKa.N a par ailleurs annoncé vendredi avoir augmenté de 83% la part de son investissement dans Alphabet au deuxième trimestre, faisant ainsi de la société mère de Google et YouTube sa troisième plus importante participation.

* NVIDIA NVDA.O a annoncé lundi qu'il allait investir 1,5 milliard de dollars dans SB Energy, une filiale du groupe SoftBank qui développe un énorme centre de données dans l'Ohio pour OpenAI.

* CENTENE CNC.N a déclaré lundi que Chris Neczypor succéderait à Drew Asher au poste de directeur financier à partir de janvier, à un moment où l'assureur santé cherche à renforcer sa rentabilité face aux difficultés rencontrées dans ses activités liées à Medicaid et à l'Obamacare.

* CHEVRON CVX.N a annoncé lundi avoir découvert du pétrole et du condensat de gaz au large des côtes de l'Angola.

* APPLE AAPL.O va modifier les règles régissant l'utilisation des données personnelles par les développeurs d'applications à des fins de publicité ciblée sur les iPhone et les iPad, a annoncé lundi l'autorité allemande de la concurrence, mettant ainsi fin à une enquête qui durait depuis plusieurs années.

* L3HARRIS TECHNOLOGIES LHX.N a nommé lundi Sam Mehta au poste de directeur général, avec effet immédiat, pour succéder à Christopher Kubasik, qui a quitté ses fonctions à la tête de l'entreprise.

* VISTA VIST.N - L'action de la société pétrolière argentine cotée aux États-Unis grimpe de 7,1% en avant-Bourse après que le milliardaire américain Peter Thiel, président et cofondateur de Palantir PLTR.O , a acquis une participation de 1%.

* WORKDAY WDAY.O recule de 2,7% en avant-Bourse après que BTIG et Deutsche Bank ont abaissé leurs recommandations respectives sur la valeur.

* MADISON AIR SOLUTIONS MAIR.N a annoncé lundi l'acquisition d'ebm-papst, un groupe allemand spécialisé dans les technologies de ventilation, dans le cadre d'une opération évaluée à 5,4 milliards de dollars (4,66 milliards d'euros).

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Augustin Turpin)

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