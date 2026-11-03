Wall Street ouvre dans le désordre en attendant les résultats des élections de mi-mandat

La Bourse de New York a ouvert en ordre dispersé mardi dans un contexte de prudence avant les résultats des élections américaines de mi-mandat qui pourraient permettre aux démocrates de reprendre le contrôle du Congrès.

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones .DJI perd 206,75 points, soit 0,40%, à 51.777,23 points.

Le Standard & Poor's 500 .SPX , plus large, monte de 7,77 points, soit 0,10%, à 7.549,17 points.

Le Nasdaq Composite .IXIC progresse de 98,65 points, soit 0,39%, à 25.263,01 points.

Les électeurs américains sont appelés aux urnes mardi lors d'élections de mi-mandat qui ont valeur de référendum pour Donald Trump et qui pourraient, en cas de vague démocrate au Congrès, limiter considérablement les marges de manoeuvre du président lors des deux dernières années de son mandat à la Maison blanche.

"Un gouvernement divisé semble très favorable aux marchés, car aucune nouvelle législation ne peut être adoptée", analyse Kim Forrest, directrice des investissements chez Bokeh Capital Partners.

Les analystes de Morgan Stanley estiment que ces élections devraient contribuer à lever une menace majeure qui pèse sur les marchés. Ils estiment que la correction de Wall Street, entamée en juin, rentre dans sa phase finale.

Une reprise de l'offensive américaine en Iran après les "midterms" est également scrutée par les marchés, Donald Trump ayant fait une allusion sur ce sujet ces dernières semaines. Dans une note, les analystes de JPMorgan disent considérer tout repli des marchés en lien avec les tensions géopolitiques comme une opportunité d'achat.

Outre la géopolitique au Moyen-Orient et les élections américaines, le secteur technologique, en particulier l'intelligence artificielle (IA), continue de souffler le chaud et le froid sur les marchés.

Apple AAPL.O a rejoint lundi soir la liste des grandes entreprises technologiques dont les résultats n'ont pas impressionné les investisseurs.

Le titre du groupe à la pomme recule de 2,30% après un avertissement par le fabricant de l'iPhone quant à une augmentation du coût des puces mémoire qui pourrait peser sur sa marge brute pour le trimestre crucial des fêtes de fin d'année.

L'indice Nasdaq-100 .NDX a fini lundi à plus de 10% en dessous de son plus haut historique, confirmant que cet indice à forte composante technologique est entré en phase de correction, les investisseurs se montrant de plus en plus méfiants face à la flambée des dépenses des géants de la "tech" en matière d'IA et en l'absence de preuves d'un véritable retour sur investissement.

Le fournisseur de logiciels d'analyse basés sur l'IA Palantir Technologies PLTR.O cède 4,35% après ses résultats trimestriels.

Dans les autres secteurs, Apollo APO.N plonge de 5,34% après des résultats du troisième trimestre inférieurs aux prévisions.

Côté hausses, Dupont DD.N avance de 2,45% à la faveur du relèvement de sa prévision de bénéfice pour l'ensemble de l'année.

* Pour les valeurs à suivre, cliquez sur nL5N46K0YR

(Rédigé par Claude Chendjou; avec la contribution de Shashwat Chauhan et Utkarsh Hathi; édité par Benoit Van Overstraeten)

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NYSE Nasdaq

Résumé synthétique du marché...... .AD.N ..... .AD.O

25 plus forts volumes............. .AV.N ..... .AV.O

Plus fortes hausses en %.......... .PG.N ..... .PG.O

Plus fortes baisses en %.......... .PL.N ..... .PL.O

Guide des indices boursiers américains.... US/INDICES1

Statistiques du marché...................... US/STATS1

Emprunt de référence à 10 ans .............. US10YT=RR

Guide des indices sectoriels américains... US/SECTOR1

Guide des marchés actions américains...... US/EQUITY

Indices Dow Jones.......................... 0#.DJINDEX

Indices S&P................. 0#.GSPINDEX 0#.GSPMAJOR

Valeurs ex-dividende........................... XDIV

Prévisions pour le Dow Jones et le S&P .. STXUS |1|