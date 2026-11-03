Les Américains aux urnes pour décider de l'avenir de Trump

Une file d'attente à l'extérieur d'un bureau de vote de Davenport, dans l'Iowa (centre des États-Unis), le 2 novembre 2026 ( AFP / KAMIL KRZACZYNSKI )

Les Américains votent mardi lors d'élections cruciales à valeur de référendum sur Donald Trump, l'opposition démocrate espérant remporter une double majorité au Congrès et limiter ainsi l'action de l'homme qui bouleverse depuis dix ans tous les codes politiques des Etats-Unis.

Meeting après meeting, le président républicain de 80 ans a lui-même jeté toutes ses forces dans cette bataille âpre, prédisant des conséquences apocalyptiques en cas de victoire démocrate, évoquée par des sondages qu'il promet encore une fois de faire mentir.

Cette campagne tendue, aux multiples rebondissements, suivie comme un feuilleton planétaire, va-t-elle s'achever sur un vote sanction dans la première économie mondiale ? Les 250 millions d'électeurs potentiels vont-ils faire payer à l'impopulaire maître de la Maison Blanche la hausse du coût de la vie, aggravée par la guerre contre l'Iran qu'ils n'ont pas demandée ?

Les bureaux de vote ont ouvert à 06H00 heures locales (11H00 GMT) dans de nombreux États de la côte est. Signe de l'enjeu de ces élections, près de 58 millions de citoyens ont déjà voté par anticipation, un record pour des "midterms".

Chez les démocrates, l'espoir d'une "vague bleue" (leur couleur), et même d'un "tsunami", est bien là: les enquêtes d'opinion prévoient leur victoire à la Chambre des représentants, entièrement renouvelée mardi.

Et le Sénat pourrait aussi basculer, à la faveur de scrutins dans des Etats républicains: du Maine à l'Alaska, en passant par le Texas, l'Ohio ou encore le Kansas. Dans certains bastions de la droite, un tel résultat était encore inimaginable il y a un an.

Urbanisme

"J'ai tenu plus de promesses que je n'en ai fait", a déclaré le président républicain à Washington lundi dans une allocution décousue au cours de laquelle il a passé plus de temps à évoquer ses projets monumentaux dans la capitale fédérale que les élections du lendemain.

Un discours qualifié de "pathétique" par le chef des démocrates au Sénat, Chuck Schumer, qui y voit un symbole de la déconnexion du milliardaire avec la réalité des Américains.

Le président américain Donald Trump après un discours devant le bassin du mémorial Lincoln, à Washington, le 2 novembre 2026 ( AFP / Brendan SMIALOWSKI )

Historiquement, le parti qui occupe la Maison Blanche perd du terrain au Congrès lors des "midterms".

Le contrôle de la Chambre donnerait aux démocrates plus de poids sur le budget fédéral, mais aussi la possibilité de lancer des enquêtes parlementaires, notamment sur des accusations de corruption envers Donald Trump et ses proches.

Un Sénat à majorité démocrate pourrait bloquer les nominations par le président, en particulier en cas de vacance à la Cour suprême.

"Si nous perdons le Texas..."

Jusque dans les dernières heures de la campagne, le mot d'ordre était à la mobilisation, comme pour Jane Callum, rencontrée par l'AFP en banlieue d'Atlanta en pleine opération de porte-à-porte pour le sénateur démocrate Jon Ossoff, candidat à sa réélection en Géorgie (sud-est).

Le candidat républicain au Sénat dans le Texas, Ken Paxton, lors d'un rassemblement à San Antonio, le 1er novembre 2026 ( AFP / RONALDO SCHEMIDT )

"Je sens véritablement une obligation de faire tout ce que je peux pour changer la direction que prend notre pays en ce moment, et de le mettre davantage sur le chemin de la démocratie", a expliqué cette enseignante à la retraite de 77 ans.

Côté républicain, le ton s'est avéré plus maussade dans les jours précédant l'élection.

"Je n'exagère pas quand je dis que si nous perdons le Texas, nous perdons l'Amérique", s'est alarmé dimanche le candidat républicain au Sénat, l'ultraconservateur Ken Paxton, à la carrière émaillée de scandales.

Quels que soient les résultats mardi, ces élections marqueront le début de la fin de la carrière d'homme d'État de Donald Trump, mais aussi le début de la course effrénée, chez les républicains comme chez les démocrates, pour lui trouver un successeur en 2028.