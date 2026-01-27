 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Wall Street ouvre dans le désordre après une avalanche de résultats
information fournie par Reuters 27/01/2026 à 15:52

La Bourse de New York a ouvert en ordre dispersé mardi après une pluie de résultats d'entreprises dans de nombreux secteurs allant de l'assurance, à l'automobile, en passant par l'aéronautique, à la veille du coup d'envoi de la publication des géants technologiques américains.

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones .DJI perd 305,67 points, soit 0,62%, à 49.106,73 points, plombé par les valeurs de l'assurance santé.

Le Standard & Poor's 500 .SPX , plus large, monte de 15,02 points, soit 0,22%, à 6.965,25 points.

Le Nasdaq Composite .IXIC progresse de 120,02 points, soit 0,51%, à 23.721,38 points.

En attendant les résultats trimestriels de Meta META.O , Microsoft MSFT.O et Tesla TSLA.O , prévus mercredi, le marché digère les comptes financiers contrastés d'entreprises de premier plan et l'actualité autour des assureurs santé.

L'administration du président américain Donald Trump a proposé lundi une augmentation moyenne de 0,09% des paiements versés aux assureurs privés l'année prochaine pour les programmes Medicare Advantage qu'ils gèrent, ce qui est nettement inférieur aux attentes de Wall Street.

Cela a provoqué un choc dans le secteur de la santé .SPXHC qui recule de 1,26%, certains experts, à l'image de Kevin Gade, directeur chez Bahl and Gaynor, qui détient des actions UnitedHealth, estimant que les marges et les bénéfices attendus des assureurs pour 2027 pourraient en pâtir.

UnitedHealth UNH.N chute de près de 20%, malgré l'annonce par le groupe d'une prévision de bénéfice ajusté légèrement supérieur aux attentes pour 2026. Humana HUM.N plonge de 21,77% et CVS Health CVS.N de 11,26%.

Dans le secteur de l'aéronautique, Boeing BA.N (-1,19%) est délaissé malgré le bénéfice dégagé au quatrième trimestre par l'avionneur, tout comme American Airlines AAL.O (-3,05%).

A l'inverse, Northrop Grumman NOC.N (+0,50%) est dans le vert à la faveur de la publication par l'équipementier d'un bénéfice et d'un chiffre d'affaires en hausse au quatrième trimestre. RTX RTX.N monte de 1,30%, le géant de l'aérospatiale et de la défense affichant lui aussi des résultats trimestriels en hausse grâce notamment à une forte vente de ses moteurs.

General Motors GM.N bondit de 5,52% porté par un résultat opérationnel en hausse au quatrième trimestre sur fond de forte demande de SUV et de pick-ups.

United Parcel Service UPS.N avance de 2,15% après avoir annoncé son intention de supprimer 30.000 emplois supplémentaires pour accélérer son redressement.

Côté politique monétaire, la Réserve fédérale américaine (Fed) entame ce mardi une réunion de deux jours qui devrait déboucher mercredi par un statu quo sur ses taux directeurs.

Les investisseurs se concentrent surtout sur les questions relatives à l'indépendance de la Fed qui ont refait surface au début du mois après que le département de la Justice a ouvert une enquête sur Jerome Powell, le président de la banque, sur fond de tensions avec Donald Trump.

* Pour les valeurs à suivre, cliquez sur nL8N3YS0S1

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)

Véhicules électriques

Valeurs associées

AMERICAN AIRLINE
14,1000 USD NASDAQ -3,23%
BOEING CO
241,816 USD NYSE -2,59%
CVS HEALTH
74,920 USD NYSE -10,66%
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
48 901,63 Pts Index Ex -1,03%
GENERAL MOTORS
85,760 USD NYSE +7,98%
HUMANA
215,060 USD NYSE -18,40%
META PLATFORMS
671,8450 USD NASDAQ -0,08%
MICROSOFT
476,6800 USD NASDAQ +1,36%
NASDAQ Composite
23 797,15 Pts Index Ex +0,83%
NORTHROP GRUMMAN
660,255 USD NYSE -0,07%
RTX
198,165 USD NYSE +2,13%
S&P 500 INDEX
6 971,98 Pts CBOE +0,31%
TESLA
435,2200 USD NASDAQ 0,00%
UNITEDHEALTH GRO
287,920 USD NYSE -18,11%
UPS (UNITED PARCEL SER.) B
109,950 USD NYSE +2,81%
USA BENCHMARK 10A
4,247 Rates +2,10%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Les traders travaillent sur le parquet de la Bourse de New York (NYSE)
    Wall Street ouvre dans le désordre après une avalanche de résultats
    information fournie par Reuters 27.01.2026 16:47 

    La Bourse de New York a ouvert en ordre dispersé mardi après une pluie de résultats d'entreprises dans de nombreux secteurs allant de l'assurance, à l'automobile, ‍en passant par l'aéronautique, à la veille du coup d'envoi de la publication des géants technologiques ... Lire la suite

  • Le logo Boeing
    Boeing renoue avec les bénéfices au T4
    information fournie par Reuters 27.01.2026 16:47 

    par Dan Catchpole et Nathan Gomes Boeing a annoncé mardi avoir enregistré un bénéfice au quatrième trimestre après une perte les trois mois précédents, grâce à la ‍vente de son fournisseur de logiciels de navigation, à l'augmentation de la production d'avions et ... Lire la suite

  • Le logo d'UPS
    UPS va supprimer 30.000 emplois supplémentaires pour accélérer son redressement
    information fournie par Reuters 27.01.2026 16:47 

    United Parcel Service a annoncé mardi qu'il supprimerait jusqu'à 30.000 postes opérationnels d'ici 2026, s'ajoutant ‍aux suppressions d'emplois de l'année dernière, alors que le géant de la livraison cherche à accélérer son redressement en misant sur les expéditions ... Lire la suite

  • Un Boeing 737-10 en vol. (Crédit: / Boeing)
    Boeing en perte trimestrielle
    information fournie par Reuters 27.01.2026 16:45 

    ((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) 27 janvier - ** Les actions de Boeing BA.N chutent de 2,3 % à 242,7 $ dans les échanges ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank