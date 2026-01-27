 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

La famille Pinault vend ses actions Puma au groupe chinois Anta Sports
information fournie par AFP 27/01/2026 à 14:38

Le groupe chinois Anta Sports va devenir l'actionnaire principal de l'équipementier sportif allemand Puma en rachetant les parts de la famille Pinault pour 1,51 milliard d'euros ( AFP / Hector RETAMAL )

Le groupe chinois Anta Sports va devenir l'actionnaire principal de l'équipementier sportif allemand Puma en rachetant les parts de la famille Pinault pour 1,51 milliard d'euros ( AFP / Hector RETAMAL )

Le groupe chinois Anta Sports va devenir l'actionnaire principal de l'équipementier sportif allemand Puma en rachetant les parts de la famille Pinault pour 1,51 milliard d'euros, selon un communiqué à la Bourse de Hong Kong diffusé mardi.

Afin d'étendre sa présence sur les marchés internationaux, Anta Sports (Fila, Wilson, Salomon...) va acquérir environ 29% des actions de Puma, qui appartenaient jusqu'ici à la holding de la famille du milliardaire français François Pinault, propriétaire de Kering (Gucci, Saint Laurent), et qui était l'actionnaire principal de Puma.

D'après l'accord, Anta achètera un peu plus de 43 millions d'actions Puma à Artémis, la holding des Pinault, au prix de 35 euros chacune.

Ce prix représente une prime de 62% par rapport au dernier cours de clôture de Puma lundi, et valorise l'opération à 1,51 milliard d'euros.

Selon Anta, cette nouvelle participation devrait "renforcer encore sa présence et la notoriété de sa marque sur le marché mondial des articles de sport, renforçant ainsi sa compétitivité internationale globale", a indiqué l'entreprise dans le communiqué.

"Nous pensons que le cours de l'action Puma lors des derniers mois ne reflète pas pleinement le potentiel à long terme de la marque", a déclaré Ding Shizhong, président d'Anta.

La holding Artémis justifie quant à elle cette vente par sa volonté de "se concentrer sur des actifs dont la société détient le contrôle" et "redéployer ses ressources vers de nouveaux secteurs créateurs de valeur", écrit-elle dans un communiqué mardi.

Vers 9H45 GMT, à Francfort, l'action Puma progressait de 8,55% à 23,43 euros. A la Bourse de Hong Kong, Anta Sport a terminé en hausse de 2,03% à 77,90 dollars hongkongais mardi.

- "Notoriété" -

Bien que le communiqué indique qu'Anta n'a pas l'intention de lancer une offre publique d'achat sur Puma, la société chinoise "évaluera attentivement la possibilité d'approfondir davantage le partenariat entre les deux parties à l'avenir".

Contactée par l'AFP, Anta a refusé de commenter la transaction.

La réalisation de l'opération est attendue d'ici fin 2026.

Basé dans la province du Fujian, dans le sud-est de la Chine, Anta Sports, fondé en 1991, est l'un des plus grands fabricants mondiaux de vêtements de sport.

Il s'agit de la société mère de nombreuses marques mondiales par l'intermédiaire de sa filiale Amer Sports, notamment Wilson, Arc'teryx et Salomon.

Anta a finalisé l'acquisition de la société finlandaise Amer en 2019, à la tête d'un consortium, pour une valeur d'environ 5,2 milliards de dollars.

Le groupe contrôle également les droits sur le vaste marché chinois pour des marques étrangères de vêtements de sport, notamment Fila et Descente.

Selon les données de la société d'études de marché Euromonitor International, Anta est dévenue la 3e plus grande marque mondiale de vêtements de sport derrière Nike et Adidas.

Pour Marguerite Le Rolland, consultante mode chez Euromonitor International, cette acquisition montre qu’Anta "réduit l’écart" avec ces deux géants.

Le groupe chinois bénéficiera notamment de la réputation mondiale de Puma, de sa position de leader sur le marché indien, en croissance, des vêtements de sport, ainsi que de son partenariat avec Hyrox, l'activité fitness en plein essor, a-t-elle relevé.

Et "pour Puma, cette opération fournira des ressources financières supplémentaires pour redresser l’entreprise'".

Puma est en effet confronté à une faible demande depuis plusieurs mois et a vu ses ventes baisser de plus de 15% au troisième trimestre 2025.

Arthur Hoeld, devenu patron de l'équipementier allemand en 2025, a déclaré que la marque était devenue "trop commerciale" et qu'elle avait entrepris une "réinitialisation" l'année dernière afin d'améliorer son image, sa distribution et son offre de produits.

En octobre, il a dit aux investisseurs son intention de renouer avec la croissance en 2027 et indiqué que l'objectif de l'entreprise était de "redevenir l'une des trois premières marques de sport à l'avenir".

Les résultats financiers de Puma pour l'ensemble de l'année 2025 sont attendus le 26 février.

Sport

Valeurs associées

KERING
273,8000 EUR Euronext Paris +0,48%
PUMA
24,170 EUR XETRA +11,74%
Copyright © 2026 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Un gardien fait gagner son équipe sans gants
    Un gardien fait gagner son équipe sans gants
    information fournie par So Foot 27.01.2026 15:06 

    Un gant de fer dans une main de velours. Ce mercredi soir, Coquimbo Unido – champion du Chili en titre, le premier de son histoire – défiait l’Universidad Católica en finale de la Supercoupe nationale. Un match achevé sans but (0-0) mais par la victoire de Coquimbo ... Lire la suite

  • Luis Enrique « signerait pour finir 15e » de la phase de ligue
    Luis Enrique « signerait pour finir 15e » de la phase de ligue
    information fournie par So Foot 27.01.2026 15:05 

    Luis Enrique a donc choisi son camp, celui du paradoxe. À la veille du choc face à Newcastle, l’entraîneur du PSG a assumé une vision très personnelle de la phase de groupes. « Je signerais pour finir 15 e et gagner la Ligue des champions » , a-t-il lâché en conférence ... Lire la suite

  • Willian Pacho à la rescousse de Lucas Chevalier
    Willian Pacho à la rescousse de Lucas Chevalier
    information fournie par So Foot 27.01.2026 15:02 

    Un bouclier nommé Pacho. Interrogé ce mardi en conférence de presse à la veille de l’ultime match de phase de ligue du PSG face à Newcastle, le défenseur parisien Willian Pacho a tenu à défendre Lucas Chevalier, cible de nombreuses critiques après une première ... Lire la suite

  • ( AFP / JULIE SEBADELHA )
    Les fraudes à la carte bancaire tombent à un plus bas "historique", mais les fraudes par manipulation augmentent
    information fournie par Boursorama avec Media Services 27.01.2026 15:00 

    Dans le même temps, les fraudes sur l'ensemble des moyens de paiement ont augmenté, notamment les "fraudes par manipulation", via les téléphones portables. Le premier semestre 2025 a vu une baisse marquée du montant total des fraudes à la carte bancaire, permettant ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank