La famille Pinault vend ses actions Puma au groupe chinois Anta Sports

Le groupe chinois Anta Sports va devenir l'actionnaire principal de l'équipementier sportif allemand Puma en rachetant les parts de la famille Pinault pour 1,51 milliard d'euros ( AFP / Hector RETAMAL )

Le groupe chinois Anta Sports va devenir l'actionnaire principal de l'équipementier sportif allemand Puma en rachetant les parts de la famille Pinault pour 1,51 milliard d'euros, selon un communiqué à la Bourse de Hong Kong diffusé mardi.

Afin d'étendre sa présence sur les marchés internationaux, Anta Sports (Fila, Wilson, Salomon...) va acquérir environ 29% des actions de Puma, qui appartenaient jusqu'ici à la holding de la famille du milliardaire français François Pinault, propriétaire de Kering (Gucci, Saint Laurent), et qui était l'actionnaire principal de Puma.

D'après l'accord, Anta achètera un peu plus de 43 millions d'actions Puma à Artémis, la holding des Pinault, au prix de 35 euros chacune.

Ce prix représente une prime de 62% par rapport au dernier cours de clôture de Puma lundi, et valorise l'opération à 1,51 milliard d'euros.

Selon Anta, cette nouvelle participation devrait "renforcer encore sa présence et la notoriété de sa marque sur le marché mondial des articles de sport, renforçant ainsi sa compétitivité internationale globale", a indiqué l'entreprise dans le communiqué.

"Nous pensons que le cours de l'action Puma lors des derniers mois ne reflète pas pleinement le potentiel à long terme de la marque", a déclaré Ding Shizhong, président d'Anta.

La holding Artémis justifie quant à elle cette vente par sa volonté de "se concentrer sur des actifs dont la société détient le contrôle" et "redéployer ses ressources vers de nouveaux secteurs créateurs de valeur", écrit-elle dans un communiqué mardi.

Vers 9H45 GMT, à Francfort, l'action Puma progressait de 8,55% à 23,43 euros. A la Bourse de Hong Kong, Anta Sport a terminé en hausse de 2,03% à 77,90 dollars hongkongais mardi.

- "Notoriété" -

Bien que le communiqué indique qu'Anta n'a pas l'intention de lancer une offre publique d'achat sur Puma, la société chinoise "évaluera attentivement la possibilité d'approfondir davantage le partenariat entre les deux parties à l'avenir".

Contactée par l'AFP, Anta a refusé de commenter la transaction.

La réalisation de l'opération est attendue d'ici fin 2026.

Basé dans la province du Fujian, dans le sud-est de la Chine, Anta Sports, fondé en 1991, est l'un des plus grands fabricants mondiaux de vêtements de sport.

Il s'agit de la société mère de nombreuses marques mondiales par l'intermédiaire de sa filiale Amer Sports, notamment Wilson, Arc'teryx et Salomon.

Anta a finalisé l'acquisition de la société finlandaise Amer en 2019, à la tête d'un consortium, pour une valeur d'environ 5,2 milliards de dollars.

Le groupe contrôle également les droits sur le vaste marché chinois pour des marques étrangères de vêtements de sport, notamment Fila et Descente.

Selon les données de la société d'études de marché Euromonitor International, Anta est dévenue la 3e plus grande marque mondiale de vêtements de sport derrière Nike et Adidas.

Pour Marguerite Le Rolland, consultante mode chez Euromonitor International, cette acquisition montre qu’Anta "réduit l’écart" avec ces deux géants.

Le groupe chinois bénéficiera notamment de la réputation mondiale de Puma, de sa position de leader sur le marché indien, en croissance, des vêtements de sport, ainsi que de son partenariat avec Hyrox, l'activité fitness en plein essor, a-t-elle relevé.

Et "pour Puma, cette opération fournira des ressources financières supplémentaires pour redresser l’entreprise'".

Puma est en effet confronté à une faible demande depuis plusieurs mois et a vu ses ventes baisser de plus de 15% au troisième trimestre 2025.

Arthur Hoeld, devenu patron de l'équipementier allemand en 2025, a déclaré que la marque était devenue "trop commerciale" et qu'elle avait entrepris une "réinitialisation" l'année dernière afin d'améliorer son image, sa distribution et son offre de produits.

En octobre, il a dit aux investisseurs son intention de renouer avec la croissance en 2027 et indiqué que l'objectif de l'entreprise était de "redevenir l'une des trois premières marques de sport à l'avenir".

Les résultats financiers de Puma pour l'ensemble de l'année 2025 sont attendus le 26 février.