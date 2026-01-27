RTX: résultats meilleurs que prévu au 4T grâce à une hausse des volumes

L'entreprise américaine d'aéronautique et de défense RTX a fait mieux qu'attendu au quatrième trimestre, profitant d'une hausse des volumes dans la construction et les services après-vente des avions commerciaux ainsi que des ventes des programmes de défense.

Le chiffre d'affaires ressort à 24,24 milliards de dollars (+12% sur un an) et le bénéfice net à 1,62 milliard de dollars, contre 1,48 milliard un an plus tôt, selon un communiqué publié mardi.

Le consensus des analystes de FactSet attendait respectivement 22,69 milliards et 2 milliards.

Rapporté par action et à données comparables, valeur privilégiée par les marchés, le bénéfice net s'établit à 1,55 dollar quand le consensus anticipait 1,47 dollar. Au quatrième trimestre 2024, le groupe avait réalisé 1,54 dollar.

"RTX a enregistré en 2025 des ventes, un bénéfice par action hors éléments exceptionnels et un flux de trésorerie solides, nous permettant de continuer à nous concentrer sur notre performance opérationnelle et sur l'application" du projet d'entreprise, a commenté Chris Calio, PDG de RTX, cité dans le communiqué.

"Nous entrons dans 2026 avec une formidable dynamique et nous sommes bien positionnés pour atteindre nos objectifs financiers" pour l'année, a-t-il assuré.

Ainsi, pour l'exercice en cours et à données comparables, le groupe anticipe un chiffre d'affaires compris entre 92 et 93 milliards de dollars (soit +5% à +6% sur un an) et un bénéfice net par action entre 6,60 et 6,80 dollars. Le flux de trésorerie devrait être compris entre 8,25 et 8,75 milliards.

En 2025, le chiffre d'affaires a atteint 88,60 milliards (+10% sur un an) et le bénéfice net par action à données comparables a également progressé de 10% à 6,29 dollars. Le flux de trésorerie a été de 7,9 milliards.

Dans les échanges électroniques avant l'ouverture de la Bourse de New York, l'action RTX progressait de 2,82%.