Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Wall Street: nouveaux records avec les puces et les stats information fournie par Cercle Finance • 17/10/2024 à 15:15









(CercleFinance.com) - Wall Street semble se diriger vers de nouveaux records jeudi, soutenue par la progression du compartiment des semi-conducteurs dans la foulée notamment des résultats très bien accueillis du taïwanais TSMC.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats à terme sur les principaux indices new-yorkais avancent de 0,2% à 1%, annonçant un début de séance dans le vert.



Le secteur technologique devrait être tiré par le relèvement des prévisions du TSMC, le numéro un mondial de la sous-traitance de fabrication des puces, dont la marge brute flirte désormais avec les 60%.



Ces prévisions encourageantes vont permettre aux investisseurs de se rassurer après la frayeur suscitée mardi par l'avertissement sur résultats du fabricant néerlandais d'équipements pour l'industrie des semi-conducteurs, ASML.



Dans le sillage de TSMC, l'ensemble du secteur des puces devrait être bien orienté, ce qui pourrait permettre au Nasdaq Composite de se rapprocher encore un peu plus près de son record du mois de juillet.



Les investisseurs suivront, après la clôture des marchés américains, les résultats d'un autre ténor des hautes technologies, le spécialiste de la vidéo à la demande Netflix.



De son côté, la compagnie d'assurance Travelers qui cote sur l'indice Dow est attendue en hausse de plus de 7% après des résultats bien meilleurs que prévu.



Côté indicateurs macroéconomiques, les statistiques publiées dans la matinée ont confirmé le scénario d'un 'atterrissage en douceur' de la croissance si cher aux investisseurs.



Selon le Département du Commerce, les ventes de détail se sont accrues de 0,4% en rythme séquentiel en septembre, témoignant de la bonne santé de la consommation.



Après deux semaines de hausse, les inscriptions hebdomadaires au chômage sont reparties à la baisse la semaine dernière (-19.000 à 241.000), nouveau signe de la résistance du marché du travail.



Enfin, l'indice 'Philly Fed' mesurant l'activité manufacturière dans la région de Philadelphie a progressé pour le deuxième mois consécutif, passant de 1,7 en septembre à 10,3 en octobre.



Les marchés d'actions européens étaient également en hausse au moment de l'ouverture des places américaines, alors que la Banque centrale européenne (BCE) a confirmé jeudi le biais accommodant de sa politique monétaire.



'C'est une bonne chose car cela signifie que l'institution est prête à accélérer son cycle de baisse de taux, comme le montre cette deuxième réduction consécutive du loyer de l'argent', souligne un trader.





Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.