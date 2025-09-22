Wall Street : nouveau carton plein de records absolus, Oracle, Nvidia et Apple s'envolent
information fournie par Zonebourse 22/09/2025 à 23:24
Les locomotives du jour furent Apple (+4,3% avec un début prometteur des ventes d'i-Phone-17), Nvidia (+4% et le projet d'investir 100Mds$ dans Open-A.I), Tesla (+2% alors que Donald Trump et Elon Musk se reparlent en public) puis surtout Applied Materials avec +5,5%.
Ces achats massifs de 'technos' reflète un flux ininterrompu de capitaux provenant d'investisseurs en grande partie étrangers, notamment depuis début septembre.
Faute de 'stats' à l'agenda, l'un des 'temps forts' de cette séance, c'était l'intervention de Stephen Miran (nouveau gouverneur et émanation de Trump au sein des plus hautes instances de la FED, pour quelques mois comme il se plait à le rappeler) devant le club économique de New York.
S.Miran prône sans surprise un abaissement radical du loyer de l'argent : 'le taux directeur devrait être 'autour de 2%, environ 200 points de base plus bas que leur niveau actuel'.
Alberto Musalem, président de la FED de St Louis (donc moins 'gradé' que Miran) se montre beaucoup plus prudent et se demande s'il est pertinent d'écarter le risque inflationniste, ce qui rend incertain un scénario à 2 baisses de taux.
Les T-Bonds sont restés figés une bonne partie de la journée, puis ils se sont légèrement dégradés en fin de séance, comme victimes de l'attraction irrésistible des titans du S&P500 : le '10 ans' rajoute +1Pt à 4,15% et '30 ans' +1,5Pt à 4,77%.
Des chiffres cruciaux sont attendus cette semaine et les 'optimistes' espèrent qu'ils confirmeront le scénario d'un atterrissage en douceur de l'activité aux Etats Unis, ce qui rendra possible la poursuite du cycle de baisse de taux fin octobre puis mi-décembre prochain... ce qui devrait affaiblir le Dollar.
Le gouvernement américain publiera jeudi sa troisième et dernière estimation de la croissance du PIB au deuxième trimestre, qui sera suivie la lendemain par les chiffres de revenus et dépenses des ménages pour août, accompagnés d'une nouvelle mesure de l'indice des prix PCE, considéré comme l'indicateur d'inflation de référence de la Fed.
