Wall Street nerveuse et le pétrole en hausse alors que Trump déclare l'accord provisoire avec l'Iran « terminé »

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* Le pétrole bondit de plus de 5 %, Wall Street ouvre en baisse

* Samsung recule pour la deuxième séance consécutive sur fond d'inquiétudes concernant ses résultats

* Le dollar reste stable dans l'attente du compte-rendu de la Fed prévu plus tard dans la journée

par Amanda Cooper et Pete Schroeder

Les cours du pétrole ont bondi de plus de 5 % mercredi, tandis que les marchés boursiers et obligataires mondiaux ont chuté, les investisseurs se détournant des actifs risqués après que le président américain Donald Trump a déclaré que le protocole d'accord signé avec l'Iran pour mettre fin au conflit dans le Golfe était « terminé » .

Wall Street a ouvert en baisse, le regain de tensions au Moyen-Orient pesant sur le moral des investisseurs, une tendance encore renforcée par un nouvel avertissement du Fonds monétaire international selon lequel le conflit pèsera sur la croissance mondiale cette année.

Les investisseurs suivront également de près le compte-rendu de la réunion de la Fed, qui doit être publié plus tard dans la journée de mercredi – le premier sous la présidence de Kevin Warsh –, à la recherche d’indices sur la manière dont il pourrait orienter la politique et le discours de la banque centrale.

L'indice Dow Jones Industrial Average .DJI était en baisse de près de 1 % en début de séance, tandis que le S&P 500 .SPX reculait de 0,52 % et que le Nasdaq Composite .IXIC perdait 0,38 %.

La vague de ventes a touché l’ensemble des marchés mondiaux, les actions européennes reculant de 1 %. L’indice MSCI, qui mesure la performance des actions à l’échelle mondiale

.MIWD00000PUS , a reculé de 0,71 %.

Trump, qui s’exprimait à Ankara où il assistait à un sommet de l’OTAN, a ajouté qu’il ne souhaitait pas entamer de négociations avec Téhéran. « En ce qui me concerne, traiter avec eux n’est qu’une perte de temps », a-t-il déclaré.

HAUSSE DES PRIX DU PÉTROLE

Le moral des marchés était déjà fragile après que les forces américaines et iraniennes se sont livrées à des échanges d’attaques dans le Golfe .

Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 ont bondi de 5,65 %, leur plus forte hausse journalière depuis fin mai, pour atteindre 78,42 dollars (XX,XX euros) le baril. Le brut américain CLc1 a progressé de 5,28 % à 74,21 dollars (XX,XX euros) le baril.

Bien que ces niveaux soient bien en deçà des sommets supérieurs à 120 dollars (XX,XX euros) atteints au plus fort du conflit, cela a suffi à faire peser un nouveau risque d’inflation sur le marché obligataire, d’autant plus que ces mois de conflit ont entraîné une baisse des stocks mondiaux de pétrole.

Les données publiées cette semaine ont montré que les stocks de brut de la Réserve stratégique de pétrole des États-Unis avaient atteint leur plus bas niveau depuis 1983, rendant les marchés plus vulnérables à de futurs chocs d’approvisionnement.

« Ce n’est clairement pas ce que le marché souhaitait et cela pèse vraiment lourdement sur le moral des investisseurs », a déclaré Chris Beauchamp, stratège en chef des marchés chez IG.

Le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans de référence a augmenté pour la septième journée consécutive, atteignant son plus haut niveau depuis un mois à 4,58 %.

L'indice de volatilité VIX .VIX a progressé de 8,8 %, même s'il restait en dessous des sommets atteints en mars.

Le marché boursier subissait déjà une certaine pression ces dernières semaines, les investisseurs remettant de plus en plus en question les valorisations de certaines des valeurs les plus performantes de l’année dans les secteurs des semi-conducteurs et de l’intelligence artificielle.

Mercredi, l’action Samsung Electronics 005930.KS a reculé pour la deuxième séance consécutive, alors même que la société annonçait une multiplication par 19 de ses bénéfices. Les analystes et les investisseurs craignent que la demande de puces mémoire ne ralentisse au second semestre.

Sur les marchés des changes, l’indice du dollar =USD , qui mesure la valeur du billet vert par rapport à un panier de devises comprenant notamment le yen et l’euro, a reculé de 0,07 % à 101,1. Le yen s’est maintenu autour de 162,5 JPY= , non loin de ses plus bas niveaux depuis 40 ans.