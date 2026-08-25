Wall Street : les 'semi' en vedette, la chute du pétrole rassure également

La détente de -5 à -6Pts des rendements sur le "10 ans" ou le "30 ans" US apporte un certain soulagement : cette séance de mardi remet les compteurs à zéro pour le terme boursier de septembre : le Nasdaq a repris 0,66% après un repli de -0,75% la veille, le S&P500 0,32% après -0,28% lundi, le Dow Jones a pris 0,30% et double quasiment la mise après 0,26% lundi, le Russell-2000 qui avait cédé -0,7% reprend 0,48%.

Le SOXX reste un peu en retrait avec ses 1,56% qui ne compensent pas les -2,67% de la veille, la tendance demeurant lourde depuis une semaine avec -3,3% contre 0,45% pour les valeurs plus orientées "value" et "dividendes" du Dow Jones.

Signe technique un peu négatif, les replis l'ont emporté dans une proportion de 3 sur 5 au sein du S&P500, et pour le Nasdaq-100, c'est du 50/50 malgré un gain de 0,65%.

La plupart des séances de hausse du mois d'août ont été caractérisées par des ratio "advance/décline" négatifs et des progressions qui se matérialisent presque intégralement hors "plages de transactions officielles" : quand les marchés rouvrent, les jeux sont faits dès l'ouverture, d'où la profusion de "gap" haussiers -ou baissiers- que l'on peut dénombre sur un indice comme le "SOXX" depuis le début du 3ème trimestre.

Mais le record de 23 "gaps" haussiers à l'ouverture du 2 avril au 30 juin sera difficile à battre : cela pourrait demeurer longtemps un record historique.

Les semi-conducteurs ont bénéficié de la nette détente des taux survenue ce mardi (c'est un comportement habituel) avec notamment AMD ( 4,9%) et Marvell ( 4,8%) puis des rachats à bon compte sur des dossiers spéculatifs comme Nebius ( 5,3%) ou Lumentum ( 6,7%).

Enfin, Super Micro Computer ( 9%) bénéficie d'un regain d'intérêt suite à l'annonce d'un nouveau partenariat avec Cisco

Nvidia ( 2%) a mis un terme à 7 séances de repli consécutifs (entre 227 et 208 USD) alors que Kantor Fitzgerald dévoile un objectif de 350 USD, à la veille de la publication des trimestriels les plus attendus de ce mois d'août.

Le secteur de l'énergie a fini lanterne rouge suite à la correction des prix du baril de -7% sur le "Brent" (sous 85,6 USD) et de -5,3% sur le "WTI" vers 80,7 USD : Chevron a perdu -1,5%, Valero -1,6%, Halliburton -2,4%, Devon -2,7%, Diamondback et Occidental -2,8%.

Les soubresauts du pétrole démontrent que l'actualité actualité demeure dense sur le front géopolitique : la détente du jour sur le WTI est alimentée par l'espoir d'une issue diplomatique grâce à l'entremise du Pakistan (un narratif qui a déjà été servi des dizaines de fois aux marchés depuis début avril).

Ce lundi, le secrétaire au Trésor, Scott Bessent, avait déclaré que tous les pays devraient cesser de commercer avec l'Iran sous peine de se voir exclus du système financier fondé sur le $ (ce qui pourrait déboucher sur un effondrement des transactions en Dollar, tout l'inverse de ce dont les Etats-Unis ont besoin dans un contexte de refinancement d'une dette de 40.000Mds USD).

Mais de façon prudente, Scott Bessent n'a cité aucun pays susceptible d'être sanctionné en particulier... et surtout pas la Chine.

Alors pourquoi les taux et le pétrole se détendent ils ?

Parce que l'option militaire pour faire plier Téhéran semble mise au rebut et que le "D-Day" ne semble pas préfigurer un clash commercial magistral avec la Chine, l'Inde ou la Turquie.

L'avertissement vise cependant les pays qui acceptent de verser une "redevance" à l'Iran pour emprunter le détroit d'Ormuz sans se prendre un drone... et cela concerne en effet beaucoup de monde.

Sur le front macroéconomique, l'indice de confiance des consommateurs américains calculé par le Conference Board est ressorti légèrement inférieur aux attentes pour le mois d'août. Il s'établit à 89,4 points, contre une estimation de 90,2 points.

Au-delà de cet indicateur, la semaine s'annonce riche en rendez-vous économiques, avec notamment le symposium de Jackson Hole, qui débutera jeudi, le discours de Kevin Warsh étant très attendu vendredi.

Les investisseurs prendront également connaissance d'une nouvelle estimation de la croissance du PIB américain, des chiffres sur les revenus et les dépenses des ménages, ainsi que de l'indice des prix PCE dont la dynamique pourrait conditionner une évolution des anticipations de hausse de taux -ou de statu quo monétaire- lors de la prochaine réunion de la FED mi-septembre.