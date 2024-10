Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Wall Street: les résultats de Morgan Stanley rassurent information fournie par Cercle Finance • 16/10/2024 à 15:15









(CercleFinance.com) - Après son net repli de la veille, Wall Street devrait tenter de repartir de l'avant mercredi matin, notamment stimulée par les résultats de Morgan Stanley, qui insufflent aux investisseurs un regain d'optimisme quant à la santé des entreprises américaines.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats à terme sur les principaux indices new-yorkais avancent d'environ 0,1%, laissant entrevoir un rebond modéré après le recul essuyé hier.



Pénalisés par le 'profit warning' du fabricant d'équipements pour l'industrie des semi-conducteurs ASML, les marchés d'actions américains avaient fini la séance d'hier sur des pertes s'étageant entre 0,7% et 1%.



Mais bon nombre de traders font remarquer que l'orientation reste haussière et que lorsqu'un petit repli comme celui de la veille se produit, les indices rebondissent immédiatement.



Aujourd'hui, la tendance est soutenue en l'occurrence par les derniers résultats de Morgan Stanley, ressortis bien au-dessus des attentes.



Morgan Stanley a fait mieux que prévu au troisième trimestre grâce au dynamisme de ses activités de banque d'investissement, qui ont bénéficié d'une reprise des émissions obligataires.



Dans les transactions d'avant-Bourse, l'action Morgan Stanley gagnait près de 4%.



Si la saison des résultats devrait occuper l'esprit des investisseurs pendant encore quelques semaines, un autre élément économique retient toujours leur attention: le calendrier des futures baisses des taux de la Fed.



A ce titre, les prix à l'importation ont signé en septembre leur plus fort repli depuis décembre 2023, sous la pression des prix du pétrole et des produits alimentaires, confirmant la récente tendance du ralentissement de l'inflation.



Les prix à l'import ont diminué de 0,4% le mois dernier après une baisse de 0,2% en août, selon les statistiques publiées ce matin par le Département du Travail.



Ces chiffres dénotent un environnement de décélération des tensions inflationnistes qui pourrait encourager la Réserve fédérale à réduire de nouveau ses taux d'intérêt le mois prochain.





Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.