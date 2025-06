Wall Street: les marchés saluent l'inflation maîtrisée information fournie par Cercle Finance • 11/06/2025 à 15:15









(CercleFinance.com) - Wall Street est attendue en légère progression mercredi à l'ouverture, soutenue par des signes encourageants sur le front de l'inflation, qui relèguent au second plan la nouvelle trêve commerciale conclue entre les Etats-Unis et la Chine.



A une trentaine de minutes du coup d'envoi des échanges, les contrats à terme sur les principaux indices new-yorkais avancent de 0,2% à 0,5%, signalant un début de séance dans le vert.



Au bout de deux journées d'intenses négociations à Londres, Washington et Pékin sont parvenus hier soir à un accord-cadre permettant de rétablir la trêve décidée le mois dernier à Genève.



Si les détails de l'arrangement n'ont pas été rendus publics, plusieurs sources indiquent que les restrictions sur les terres rares chinoises devraient être levées, tout comme certaines des restrictions technologiques imposées par la Maison Blanche sur les puces dédiées à l'IA.



Malgré ces avancées, les analystes soulignent que le risque demeure.



'Les marchés accueillent favorablement ces développements à court terme, mais l'histoire récente nous a appris que l'optimisme peut s'estomper rapidement entre les deux camps', rappellent les équipes de Danske Bank.



La volatilité, estiment certains observateurs, est désormais en train de devenir structurelle, et non plus simplement conjoncturelle, à mesure que les Etats-Unis remettent en question l'ordre économique mondial qu'ils avaient longtemps défendu.



Au chapitre économique, l'indice des prix à la consommation a augmenté de 2,4% en mai par rapport au même mois de 2024, un taux annuel légèrement sous les attentes.



Hors énergie (-3,5%) et produits alimentaires (+2,9%), deux catégories souvent volatiles, le taux d'inflation annuel sous-jacent est ressorti à 2,8% le mois dernier, un taux là aussi un peu sous le consensus.



Suite à ces chiffres rassurants, qui vont dans le sens d'une prochaine baisse des taux de la Fed, le rendement des Treasuries à dix ans gagne perd ainsi plus de trois points de base à 4,44%.



Parallèlement à la détente des rendements des obligations d'Etat américaines, le dollar repart à la baisse face à l'euro, qui en profite pour atteindre - au-delà de 1,1460 - un nouveau sommet depuis novembre 2021.



Portés par les espoirs de détente sur le front commercial, les cours du pétrole poursuivent leur remontée, le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) s'adjugeant plus de 2% au-delà de 66 dollars en attendant la parution, prévue dans la matinée, des chiffres des stocks hebdomadaires de carburant.





Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.