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Wall Street : le pétrole et les taux remettent la pression
information fournie par Zonebourse 09/09/2026 à 22:04
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Les indices américains ont reculé mercredi, pénalisés par la poursuite de la hausse du pétrole et des rendements obligataires, alors que l'escalade entre les Etats-Unis et l'Iran continue d'alimenter les inquiétudes sur l'inflation. A la clôture, le S&P 500 a reculé de 0,48% à 7 636,5 points, le Dow Jones de 0,77% à 52 381,0 points, et le Nasdaq 100 de 0,29% à 29 421,6 points. La baisse est restée relativement large, l'énergie étant le seul secteur du S&P 500 à terminer dans le vert malgré quelques poches de résistance dans les semi-conducteurs et l'intelligence artificielle.

Le principal facteur de pression est venu du pétrole, avec un Brent en hausse de près de 4% au-delà de 100 dollars le baril, son plus haut niveau depuis plus de trois mois, alors que les échanges de frappes entre Washington et Téhéran se sont intensifiés. La hausse des prix de l'énergie alimente les anticipations d'inflation à quelques jours de la réunion de la Réserve fédérale, les contrats à terme sur les Fed funds intégrant désormais environ 60% de probabilité d'une hausse des taux.

La technologie (-0,1%) a surperformé après l'énergie ( 1,3%) malgré la faiblesse générale du Nasdaq. Meta ( 6%) a progressé après des premiers retours favorables des analystes concernant Muse, son nouvel assistant d'intelligence artificielle, tandis que Cloudflare ( 11%) a bénéficié de l'annonce d'un partenariat de sécurité avec OpenAI autour de son service Daybreak. Les semi-conducteurs ont également mieux résisté, avec Marvell ( 4%), AMD et Micron en hausse de plus de 3%.

A l'inverse, Booking Holdings (-4%) a reculé après avoir perdu devant la justice européenne son recours concernant le rachat d'Etraveli, tandis que Comcast et Charter Communications ont souffert de commentaires plus prudents sur l'environnement concurrentiel dans le haut débit. Apple ( 0%) a évolué proche de l'équilibre pendant la présentation de sa nouvelle gamme d'iPhone 18 Pro et de son premier modèle pliable.

L'attention se tourne désormais vers les résultats d'Oracle et d'Adobe attendus jeudi après la clôture, deux publications importantes pour jauger la solidité de la demande en logiciels, en cloud et en intelligence artificielle.

Pétrole et parapétrolier
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