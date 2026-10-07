Wall Street : le marché cale entre pétrole ferme et Fed restrictive

Les indices américains ont marqué le pas mercredi après trois séances de hausse, pénalisés en début de séance par la remontée du pétrole et des rendements obligataires, avant de réduire une partie de leurs pertes grâce au reflux des taux longs et au redressement des grandes valeurs technologiques. A la clôture, le S&P 500 a perdu 0,22% à 7 801,8 points, le Dow Jones 0,66% à 51 179,9 points, tandis que le Nasdaq 100 a reculé de 0,21% à 31 160,1 points.

La séance avait commencé sous pression alors que le WTI gagnait près de 1%, dans un contexte de nouvelles attaques contre des pétroliers au Moyen-Orient. Le rebond du brut a ravivé les anticipations d'inflation et poussé le rendement du Treasury à 10 ans jusqu'aux environs de 5,31%, avant que celui-ci ne reflue après une adjudication solide de titres à dix ans. Cette détente obligataire a permis aux indices de se reprendre progressivement après leurs plus bas de la matinée, sans toutefois déboucher sur un retournement durable.

Le sentiment s'est ensuite quelque peu dégradé après la publication des "Minutes" de la dernière réunion de la Fed, qui ont confirmé que la plupart des responsables monétaires envisageaient encore une nouvelle hausse des taux d'ici la fin de l'année. Les discussions ont néanmoins fait apparaître des divergences sur l'origine des tensions inflationnistes, certains responsables mettant davantage l'accent sur le choc énergétique, tandis que d'autres restent préoccupés par la vigueur de la demande sous-jacente. Le scénario d'une hausse de 25 points de base en décembre demeure ainsi largement intégré par les marchés.

Ce regain d'aversion au risque a profité aux secteurs défensifs, comme la santé ( 0,6%) et les biens de consommation de base ( 0,2%). A l'inverse, les industrielles (-2,1%) et les matériaux (-1,4%) ont accusé les replis les plus marqués. Caterpillar (-6%) et Deere (-4%) ont particulièrement pesé après l'ouverture, par la FTC et le département américain de l'Agriculture, d'une enquête sur le marché des équipements agricoles et d'éventuelles pratiques anticoncurrentielles.

La faiblesse est restée plus prononcée parmi les petites et moyennes capitalisations, avec des replis de plus de 1% du Russell 2000 et du S&P SmallCap 600. SpaceX (-2%) a également reculé après des informations selon lesquelles le groupe chercherait à lever environ 40 MdsUSD afin de financer des achats de puces Nvidia, dans un contexte où le coût du financement demeure particulièrement élevé.

L'attention se tourne désormais vers les résultats préliminaires du troisième trimestre de Samsung Electronics, attendus dans la nuit, qui offriront un nouveau point de lecture sur la demande en puces mémoire et, plus largement, sur la solidité du cycle d'investissement lié à l'intelligence artificielle.