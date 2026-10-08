information fournie par Boursorama avec AFP • 08/10/2026 à 11:00

Allemagne : en août, deuxième recul consécutif des exportations

( AFP / RALF HIRSCHBERGER )

Les exportations allemandes ont diminué de 0,8 % en août par rapport à juillet, selon des données publiées jeudi, un deuxième recul consécutif tranchant avec la bonne forme enregistrée depuis le début de l'année malgré la guerre au Moyen-Orient.

En août, corrigées des variations saisonnières et calendaires, des marchandises d'une valeur de 137,6 milliards d'euros ont été exportées d'Allemagne, indique l'office fédéral des statistiques Destatis dans un communiqué.

En juillet, l'indicateur avait aussi reculé de 0,8% sur un mois, après cinq mois de hausse défiant le choc énergétique provoqué par la guerre au Moyen-Orient.

Alors que les concurrents asiatiques étaient "plus durement touchés" que l'Allemagne par la fermeture du détroit d'Ormuz au deuxième trimestre, "le troisième trimestre a, jusqu'à présent, été un revers", note Carsten Brzeski pour la banque ING.

Selon lui, le faible niveau des eaux pendant l'été, impactant le trafic de marchandises, a pu également peser sur les exportations.

La méforme du mois d'août s'explique par une chute de 6,3 % des exportations, à 13,5 milliards d'euros, vers les Etats-Unis, principale destination des marchandises allemandes.

Mais par rapport à août 2025, l'indicateur reste en hausse de 22,6 %, selon le communiqué, après une chute nette due à l'avalanche de droits de douanes américains contre la zone euro

Les exportations vers la Chine ont elles grimpé en août de 4,7 %, tandis que celles vers les pays de l'UE ont reculé de 0,6 %.

Quant aux importations, elles ont augmenté de 0,9 % sur un mois, à 118,1 milliards d'euros.

L'Allemagne a particulièrement alourdi sa dépendance aux marchandises chinoises, avec une valeur de 16,8 milliards d'euros, soit un boom de 11,0 % sur un mois.

La balance commerciale s'établit donc à 19,5 milliards d'euros en août, contre 21,6 milliards en juillet.

Le gouvernement allemand présente jeudi midi sa prévision de croissance actualisée, alors que les instituts tablent sur une hausse de 1,3 % du Produit Intérieur Brut en 2026.

Initialement censée croître de 0,6% cette année, l'économie allemande s'est montrée plus "robuste" que prévu au premier semestre face au choc de la guerre au Moyen-Orient, selon les économistes.

Les exportations et la valeur ajoutée dans l'industrie manufacturière ont "fortement augmenté" tandis que l'essor mondial de l'IA a aussi soutenu la conjoncture, selon leur rapport.