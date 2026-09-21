 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Wall Street : la tech reprend la main, le pétrole recule, les indices en profitent
information fournie par Zonebourse 21/09/2026 à 22:08
Ajouter Boursorama à vos sources

Les indices américains ont commencé la semaine en forte hausse, portés par un nouvel accès de vigueur des valeurs technologiques, tandis que le reflux du pétrole et des rendements obligataires a offert un bol d'air au reste du marché. A la clôture, le S&P 500 a progressé de 1,49% à 7 764,7 points, le Dow Jones de 0,71% à 52 048,8 points, tandis que le Nasdaq 100 a gagné 2,83% à 30 482,4 points. La hausse s'est révélée relativement large, même si les services de communication et la technologie ont largement dominé la séance.

Les semi-conducteurs ont constitué l'un des principaux moteurs du rebond, l'indice Philadelphia Semiconductor bondissant de près de 5%. AMD ( 10%) a franchi pour la première fois une capitalisation de 1 000 MdsUSD. Intel ( 12%) a également fortement progressé après des informations évoquant un partenariat avec AUO dans le packaging avancé. Plus largement, le secteur technologique a gagné près de 2,5%, tandis que la consommation discrétionnaire ( 1,7%) s'est également distinguée.

Les services de communication ont toutefois signé la meilleure performance sectorielle, avec une progression supérieure à 4%, largement soutenue par Meta ( 12%). Wells Fargo a relevé son objectif de cours de 640 à 796 dollars, en mettant notamment en avant le démarrage très solide de l'application d'intelligence artificielle Muse, qui s'est hissée en tête du classement des applications gratuites de l'App Store américain.

L'amélioration du sentiment a parallèlement été favorisée par le net reflux du pétrole et des rendements obligataires. Le WTI a abandonné plus de 4% pour revenir autour de 95 dollars le baril, prolongeant sa baisse pour une quatrième séance, tandis que le Brent est revenu à proximité des 100 dollars. Les investisseurs ont notamment réagi à la possibilité d'une reprise du dialogue entre Washington et Téhéran pendant l'Assemblée générale des Nations unies cette semaine, Donald Trump s'étant dit ouvert à une éventuelle rencontre avec le président iranien. Ce reflux a pesé sur l'énergie (-2,4%), l'un des rares secteurs dans le rouge, avec Chevron (-2%), Marathon Petroleum (-5%) et Phillips 66 (-5%).

Le compartiment crypto a également prolongé son rebond, le Bitcoin dépassant 85 000 dollars, son plus haut niveau depuis janvier. Le mouvement continue d'être soutenu par la décision de la SEC la semaine dernière d'accorder une exemption conditionnelle de cinq ans à certaines plateformes permettant la négociation d'actions tokenisées, malgré l'échec du Clarity Act au Sénat. Coinbase ( 4%), Robinhood ( 3%) et Strategy ( 9%) en ont profité, cette dernière ayant par ailleurs annoncé l'achat de 950 bitcoins supplémentaires.

L'attention se tourne désormais vers la rencontre entre Donald Trump et Xi Jinping prévue jeudi à Washington, alors que les discussions préparatoires entre responsables américains et chinois ont porté sur le commerce, l'intelligence artificielle et plusieurs dossiers stratégiques. L'évolution du pétrole et des taux longs devrait également rester déterminante pour la direction des marchés après leur net reflux de lundi.

Pétrole et parapétrolier

Valeurs associées

BTC/USD
86 287,0201 USD CryptoCompare -0,36%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Donald Trump devant l'Assemblée générale de l'ONU, à New York, le 22 septembre 2026 ( AFP / ANGELA WEISS )
    Face à l'ONU, Trump déroule son argumentaire nationaliste sans faire d'éclat
    information fournie par AFP 22.09.2026 17:57 

    Donald Trump a développé mardi à l'ONU son argumentaire nationaliste habituel, et menacé d'anéantir" l'Iran si besoin, mais le président américain, fragilisé politiquement chez lui, n'a pas montré la même agressivité que l'an dernier. Enlisé dans son conflit avec ... Lire la suite

  • La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )
    Les Bourses européennes terminent prudemment
    information fournie par AFP 22.09.2026 17:44 

    Les marchés boursiers européens ont fini prudemment mardi, dans l'attente d'avancées diplomatiques à l'ONU sur le conflit entre l'Iran et les Etats-Unis. Après une journée passée dans le vert, la dynamique s'est essoufflée en fin de séance. Francfort a fini à l'équilibre ... Lire la suite

  • ( AFP / CHARLOTTE SIEMON )
    Prix des carburants : pourquoi la facture varie tant d'un pays à l'autre ?
    information fournie par Boursorama avec Media Services 22.09.2026 17:12 

    Le prix des carburants a touché des niveaux record ces derniers jours en Europe, sous l'effet de la flambée du pétrole liée à la guerre au Moyen-Orient et aux frappes ukrainiennes sur les raffineries russes. Mais l'ampleur des hausses, comme les remèdes varient ... Lire la suite

  • Des enfants regardent un lycée professionnel où un adolescent a ouvert le feu à Turgutlu, dans l'ouest de la Turquie, le 22 septembre 2026 ( AFP / Ilker ERAY )
    Tirs devant une école en Turquie: au moins 11 blessés, un adolescent interpellé
    information fournie par AFP 22.09.2026 16:32 

    Un adolescent a ouvert le feu mardi devant un lycée professionnel de l'ouest de la Turquie, blessant au moins 11 collégiens avant d'être interpellé selon les autorités, lors du troisième drame de ce type dans le pays depuis avril. Trois jeunes se trouvaient dans ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
HAFFNER ENERGY
0,637 +20,64%
Pétrole Brent
100,2 +0,18%
CAC 40
8 154,91 +0,20%
2CRSI
29,36 +2,80%
SOITEC
152,05 -1,81%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank