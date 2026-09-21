Wall Street : la tech reprend la main, le pétrole recule, les indices en profitent

Les indices américains ont commencé la semaine en forte hausse, portés par un nouvel accès de vigueur des valeurs technologiques, tandis que le reflux du pétrole et des rendements obligataires a offert un bol d'air au reste du marché. A la clôture, le S&P 500 a progressé de 1,49% à 7 764,7 points, le Dow Jones de 0,71% à 52 048,8 points, tandis que le Nasdaq 100 a gagné 2,83% à 30 482,4 points. La hausse s'est révélée relativement large, même si les services de communication et la technologie ont largement dominé la séance.

Les semi-conducteurs ont constitué l'un des principaux moteurs du rebond, l'indice Philadelphia Semiconductor bondissant de près de 5%. AMD ( 10%) a franchi pour la première fois une capitalisation de 1 000 MdsUSD. Intel ( 12%) a également fortement progressé après des informations évoquant un partenariat avec AUO dans le packaging avancé. Plus largement, le secteur technologique a gagné près de 2,5%, tandis que la consommation discrétionnaire ( 1,7%) s'est également distinguée.

Les services de communication ont toutefois signé la meilleure performance sectorielle, avec une progression supérieure à 4%, largement soutenue par Meta ( 12%). Wells Fargo a relevé son objectif de cours de 640 à 796 dollars, en mettant notamment en avant le démarrage très solide de l'application d'intelligence artificielle Muse, qui s'est hissée en tête du classement des applications gratuites de l'App Store américain.

L'amélioration du sentiment a parallèlement été favorisée par le net reflux du pétrole et des rendements obligataires. Le WTI a abandonné plus de 4% pour revenir autour de 95 dollars le baril, prolongeant sa baisse pour une quatrième séance, tandis que le Brent est revenu à proximité des 100 dollars. Les investisseurs ont notamment réagi à la possibilité d'une reprise du dialogue entre Washington et Téhéran pendant l'Assemblée générale des Nations unies cette semaine, Donald Trump s'étant dit ouvert à une éventuelle rencontre avec le président iranien. Ce reflux a pesé sur l'énergie (-2,4%), l'un des rares secteurs dans le rouge, avec Chevron (-2%), Marathon Petroleum (-5%) et Phillips 66 (-5%).

Le compartiment crypto a également prolongé son rebond, le Bitcoin dépassant 85 000 dollars, son plus haut niveau depuis janvier. Le mouvement continue d'être soutenu par la décision de la SEC la semaine dernière d'accorder une exemption conditionnelle de cinq ans à certaines plateformes permettant la négociation d'actions tokenisées, malgré l'échec du Clarity Act au Sénat. Coinbase ( 4%), Robinhood ( 3%) et Strategy ( 9%) en ont profité, cette dernière ayant par ailleurs annoncé l'achat de 950 bitcoins supplémentaires.

L'attention se tourne désormais vers la rencontre entre Donald Trump et Xi Jinping prévue jeudi à Washington, alors que les discussions préparatoires entre responsables américains et chinois ont porté sur le commerce, l'intelligence artificielle et plusieurs dossiers stratégiques. L'évolution du pétrole et des taux longs devrait également rester déterminante pour la direction des marchés après leur net reflux de lundi.