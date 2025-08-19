Wall Street: la pause se poursuit, les incertitudes liées à la Fed pèsent
information fournie par Cercle Finance 19/08/2025 à 17:25
Vers 11h00 (heure locale), le Dow Jones parvient à progresser de 0,3% à 45.060,7 points après avoir même établi un nouveau plus haut historique au-delà de 45.207 points, tandis que le S&P 500 recule de 0,4% à 6423,9 points et que le Nasdaq lâche presque 1% à 21.378,1 points.
A l'issue d'un 'rally' ayant duré plus de quatre mois, le S&P et le Nasdaq avaient atteint des sommets la semaine dernière, portés par les espoirs grandissants d'un assouplissement de la Fed en septembre.
Mais les marchés évoluent de manière plus erratique depuis le début de la semaine, les investisseurs semblant se poser davantage de questions sur l'évolution de la politique monétaire de la Fed à trois jours des commentaires très attendus du patron de la banque centrale américaine, Jerome Powell, lors du symposium de Jackson Hole (Wyoming).
Alors qu'ils misaient à hauteur de 99,9% sur une baisse de taux le mois prochain, les investisseurs anticipent désormais autour de 83% la probabilité d'une baisse de taux de 25 points de base le mois prochain, selon le baromètre FedWatch du CME Group.
Dans ce climat d'incertitude, les investisseurs privilégient les actifs jugés plus sûrs comme les emprunts d'Etat, ce qui fait refluer le rendement des Treasuries à dix ans vers 4,31%, mais se détournent en revanche du dollar, qui pâtit de la vigueur de l'euro (1,1675) avec les espoirs de paix en Ukraine qui bénéficierait à l'économie du Vieux Continent.
En Bourse, huit des 11 grands indices sectoriels du S&P évoluent dans le vert, mais le compartiment de la technologie pèse particulièrement lourd dans la balance en cédant 1,2% du fait de sa sensibilité à l'évolution des taux, sur laquelle les analystes financiers se basent afin de calculer les valorisations du secteur.
Intel grimpe de 7,6% alors que le conglomérat technologique japonais SoftBank a décidé de réaliser un investissement 'stratégique' de deux milliards de dollars dans le fabricant américain de processeurs en difficulté, expliquant croire aux projets du groupe dans l'IA et au développement de son empreinte industrielle aux Etats-Unis.
Home Depot progresse de 3,5% et signe la plus forte hausse du Dow Jones après avoir dévoilé ce matin des résultats trimestriels inférieurs aux attentes, mais les investisseurs semblaient apprécier le fait que la chaîne de magasins de bricolage ait réaffirmé ses prévisions annuelles dans le contexte d'incertitude actuel entourant la consommation.
Au chapitre économique, le Département du Commerce a fait état d'une augmentation de 5,2% des mises en chantier de logements en juillet 2025 par rapport au mois précédent, mais d'une contraction de 2,8% des permis de construire censés préfigurer les mises en chantier futures.
A noter qu'avant le discours de Jerome Powell vendredi, les investisseurs étudieront avec attention, dans la journée de demain, les 'minutes' de la dernière réunion de politique monétaire de la Fed.
