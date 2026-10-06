Wall Street : la baisse des taux élargit le rallye

Les indices américains ont poursuivi leur progression mardi, soutenus par la détente des rendements obligataires, la vigueur persistante des valeurs technologiques et un nouvel élargissement de la hausse au reste du marché. A la clôture, le S&P 500 a progressé de 0,58% à 7 818,9 points, le Dow Jones de 0,49% à 51 521,3 points, tandis que le Nasdaq 100 a gagné 0,48% à 31 224,5 points. Le S&P 500 et le Nasdaq ont inscrit de nouveaux records en séance, tandis que l'indice S&P 500 équipondéré a progressé à un rythme comparable à celui de l'indice traditionnel, confirmant l'amélioration de la participation observée depuis lundi.

La détente du marché obligataire a fourni un environnement plus favorable aux actifs risqués, le rendement du Treasury à 10 ans reculant d'environ trois points de base à 5,28%, après avoir atteint ses niveaux les plus élevés depuis 2002 la semaine dernière. Cette baisse a notamment profité aux secteurs les plus sensibles aux taux, comme l'immobilier ( 1,1%), mais aussi aux industrielles ( 0,9%) et à la consommation discrétionnaire ( 1,4%). Dix des onze secteurs du S&P 500 évoluaient ainsi dans le vert, un contraste notable avec la forte concentration des gains observée ces dernières semaines.

Les utilities ( 2,7%) ont toutefois largement dominé la séance après l'annonce d'un nouvel accord majeur destiné à alimenter la croissance des centres de données. Constellation Energy ( 12%) a bondi après avoir conclu avec Google un contrat de 20 ans portant sur 890 mégawatts de capacité nucléaire supplémentaire, obtenus grâce à des améliorations de onze réacteurs existants répartis sur six sites du réseau PJM. L'accord a entraîné dans son sillage Vistra ( 10%) et NRG Energy ( 7%).

La technologie ( 0,7%) est restée l'un des principaux moteurs de la séance. Marvell ( 5%) a notamment profité des objectifs ambitieux dévoilés lors de sa journée investisseurs, le fabricant de semi-conducteurs ayant relevé sa prévision de chiffre d'affaires pour l'exercice 2028 à 20 MdsUSD, contre 18 MdsUSD auparavant. Le groupe s'appuie notamment sur l'accélération des besoins en infrastructures optiques, en switching et en puces personnalisées pour les centres de données d'IA. AMD ( 3%) s'est également distingué après avoir indiqué prévoir une augmentation de son offre en 2027 afin de répondre à la forte croissance des besoins en accélérateurs d'intelligence artificielle.

Les opérations de fusion-acquisition ont également animé la cote, Option Care Health ( 33%) s'envolant après l'annonce de son rachat par CD&R et McKesson pour 5,8 MdsUSD en numéraire, soit 32,05 dollars par action.

La santé (-0,2%) est le seul secteur à avoir terminé en baisse, pénalisée par plusieurs valeurs biotechnologiques, notamment Twist Bioscience (-19%), victime de prises de bénéfices après une phase de spéculation particulièrement intense ces dernières semaines, qui avait porté sa progression depuis le début de l'année à plus de 500%.