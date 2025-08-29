Wall Street: l'inflation et les droits de douane font de nouveau souci, les valorisations aussi information fournie par Cercle Finance • 29/08/2025 à 17:40









(Zonebourse.com) - Après les records alignés ces derniers jours par le S&P 500, la Bourse de New York a entamé la dernière séance de la semaine et du mois d'août sur une note nettement baissière, un repli favorisé à la fois par de mauvaises nouvelles autour de Caterpillar et par un indicateur de l'inflation qui n'a pas vraiment rassuré.



Vers 11h00 (heure locale), le Dow Jones recule de 0,4% à 45.452,9 points, le S&P 500 lâche 0,7% à 6453,7 points et le Nasdaq Composite cède 1,2% à 6453,7 points.



Avec ces scores négatifs, les marchés d'actions américains accusent désormais des pertes sur l'ensemble de la semaine: le Dow accuse ainsi un repli hebdomadaire 0,3%, le S&P abandonne 0,2% et le Nasdaq reflue de 0,2%.



'On se doutait bien que le rythme du rebond observé depuis les plus bas atteints au mois d'août n'allait pas durer pour l'éternité', commente Scott Chronert, le stratège de Citi, qui estime que le sentiment positif du marché est en train de se 'normaliser'.



'Les chiffres économiques tiennent le coup. La Fed est en train de changer de cap. Mais les inquiétudes sur le commerce et la politique demeurent. Les résultats ont été solides, sauf que les perspectives de croissance liées à l'IA ralentissent. Au final, la Bourse ne s'est pas effondrée, mais elle a clairement perdu en vitesse', souligne l'analyste.



En regardant les niveaux de valorisation actuels, il semble assez difficile que les marchés d'actions américains parviennent à éviter une phase de consolidation, jugent les professionnels, même si cela ne signifie pas pour autant qu'une correction est imminente.



'La plupart des mesures de valorisations actuelles basées sur les prix placent le marché boursier américain à un niveau proche de ses sommets historiques', constate Chris Iggo, le directeur des investissements d'AXA IM, désormais filiale de BNP Paribas.



'Le ratio cours/valeur comptable du S&P 500 est supérieur à cinq, un niveau similaire à celui atteint par le marché au plus fort du boom internet en 2000', fait-il remarquer.



Les inquiétudes concernant l'impact des droits de douane sur les bénéfices des entreprises se sont par ailleurs renforcées après les dernières déclarations de Caterpillar, qui a indiqué ne plus viser qu'une marge opérationnelle en bas de fourchette de ses précédents objectifs pour 2025 en raison de l'effet plus lourd que prévu des surtaxes sur ses comptes.



Avec une baisse de plus de 3,7%, le titre du fabricant d'engins de chantier essuyait la plus mauvaise performance du Dow Jones aujourd'hui.



Par ailleurs, l'inflation au sens du PCE s'est accrue pour atteindre 2,9% au mois de juillet exprimée en données de base (hors alimentation et énergie), un plus haut de six mois, une évolution qui semble peu susceptible d'amener la Réserve fédérale à réduire ses taux le mois prochain.



A la publication de cet indicateur, le dollar et les rendements des Treasuries à dix ans sont d'ailleurs repartis à la hausse.



Le rendement des bons du Trésor à 10 ans progresse actuellement de 2,5 points de base pour s'établir au-delà de 4,23%.



Mais sur le marché des changes, le billet vert semble de nouveau s'affaiblir, alors que les efforts de plus en plus agressifs et directs de Donald Trump pour exercer une influence politique accrue sur la Fed inquiètent les investisseurs, qui redoutent une perte de crédibilité et de confiance de la banque centrale américaine et du dollar.



Conséquence, l'euro en profite pour revenir, à près de 1,17, en direction de ses plus hauts annuels.



Le marché pétrolier évolue dans le rouge, le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) cédant 0,8% autour de 64 dollars mais se dirige malgré tout vers des gains hebdomadaires pour la seconde semaine d'affilée, même si ceux-ci demeurent pour l'instant limités à 0,5%.



Si la séance et la semaine devraient se solder par des pertes, il n'en est pas de même du mois d'août, qui se révèle pour l'instant positif pour le Dow Jones (+3% en un mois), le S&P 500 (+1,8%) et le Nasdaq (+1,6%), les trois indices s'acheminant ainsi vers leur quatrième mois consécutif de progression.





