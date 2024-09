Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Wall Street: l'inflation déçoit, les indices rechutent information fournie par Cercle Finance • 11/09/2024 à 17:19









(CercleFinance.com) - Wall Street pique à nouveau du nez mercredi suite à la parution de chiffres de l'inflation qui sont venus écarter le scénario d'une prochaine baisse de soutenue de la part de la Réserve fédérale.



En fin de matinée, l'indice Dow Jones décroche de 1,6% à 40.074,4 points, tandis que le Nasdaq Composite rechute de 1,3% à 16.806,2 points après avoir réussi à aligner deux séances consécutives de hausse lundi et mardi, une première depuis un mois.



Le Département du Travail a annoncé ce matin que l'indice des prix à la consommation (CPI) avait augmenté de 0,2% en août, comme au mois de juillet et conformément aux anticipations établies par les économistes.



Sur un an, sa progression ressort à 2,5%, ce qui s'inscrit légèrement en-dessous de la prévision moyenne du consensus (+2,6%).



Et si sa hausse hors alimentation et énergie dite 'core' a accéléré à 0,3% le mois dernier contre +0,2% en juillet, sa progression sur un an (+3,2%) reste, elle, conforme au consensus.



Si ces chiffres globalement en ligne avec les attentes confortent les attentes d'une baisse des taux de la Fed la semaine prochaine, ils semblent néanmoins éloigner la perspective d'une baisse marquée de 50 points de base.



'Ces données soutiennent notre point de vue selon lequel la Réserve fédérale abaissera ses taux de 'seulement' 25 points de base la semaine qui vient, et non de 50 points de base comme beaucoup d'investisseurs le pensaient', commentent les économistes de Commerzbank.



A Paris, les équipes de CPR AM évoquent un rapport sur l'inflation 'mal orienté' à une semaine du comité de politique monétaire (FOMC) de la Fed.



'Si l'inflation totale surprend à la baisse (+2,5%, au plus bas depuis février 2021), l'inflation sous-jacente surprend à la hausse, essentiellement à cause de la composante 'logement'', réagit Bastien Drut, le responsable de la stratégie et des études économiques du gestionnaire d'actifs.



Les investisseurs intègrent ainsi désormais une probabilité de 81% d'un relèvement de 25 points de base le mercredi 18 septembre et de 19% d'une hausse plus importante de 50 points, selon le baromètre FedWatch.



Sur le marché obligataire, le rendement des bons du Trésor américain à dix ans se tasse en direction de 3,62% après avoir dans un premier temps rebondi dans le sillage de la statistique.



Parallèlement, le dollar remonte face à l'euro, qui revient dans la zone de 1,1015.



Côté actions, la perspective d'une baisse moins forte qu'anticipé des taux impacte tout particulièrement les secteurs de la banque (-2%), de l'énergie (-1,8%) et de l'industrie (-1,7%).



Tous les sous-indices sectoriels de l'indice S&P 500 s'inscrivent néanmoins dans le rouge.



Au sein du Dow Jones, toutes les valeurs évoluent en territoire négatif, à l'exception d'IBM qui oscille autour de l'équilibre et d'American Express (+0,5%).





