Les Bourses européennes terminent en baisse

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

Les Bourses européennes ont terminé en baisse mardi, à l'issue d'une séance marquée par une remontée des taux d'emprunt sur le marché obligataire, qui a pesé sur les actifs jugés risqués, comme les actions.

L'indice vedette de la Bourse de Francfort, le Dax, a chuté de 2,29%, mais reste sur un gain annuel proche de 18%. La Bourse de Paris a quant à elle reculé de 0,70% et Londres de 0,87%.

Euronext CAC40