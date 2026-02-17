Wall Street : l'équilibre, et le vert, préservés in-extremis
information fournie par Zonebourse 17/02/2026 à 22:28
Le S&P500 finit dans le vert -pour le symbole- avec 0,1% (contre 0,02% à 21H59), le Dow Jones s'arrache pour finir dans le vert ( 0,07%) sur le coup de cloche, le Nasdaq Composite grappille 0,17%, le Nasdaq-100 affiche -0,13%, le Russell-2000 passe également dans vert à la dernière seconde ( 0,1%).
Les 4 indices ont vraiment été soutenus sur le finish et cela ne traduit pas un véritable sentiment acheteur : en revanche, le nécessaire a été fait pour que le marché reste techniquement haussier après une chaude alerte et des supports clairement menacés au cours de la première heure.
Le plongeon initial du Nasdaq (jusqu'à -1,3% vers 24.400) s'est enclenché dans le sillage du secteur des technologies de l'information (Intuit -5,5%, Cadence Design -5,2%, check point -3,8%, Crowdstrike -2,5% le S&P 500 perdant 0,8% (vers 6.775) a rapidement attiré des acheteurs et la dynamique s'est inversée dans le sillage d'Apple ( 3,2%) Constellation Energy ( 4,7%), Nvidia 1,2%.
Au niveau des statistiques US, l'indice "Empire State" de l'activité manufacturière dans la région de New York s'est modestement contracté de -0,6Pt (c'est insignifiant pour ce baromètre d'ordinaire très volatile), de 7,7 vers 7,1 points, validant le consensus qui visait 7Pts.
L'indice NAHB du marché immobilier ressort en repli de -1Pt à 36 en février, déjouant un consensus de 38, ce qui semble confirmer un "coup de moins bien" dans ce secteur, avec un montant d'annulation record de pré-réservations pour des achats de logements neufs.
Ces 2 chiffres n'ont eu aucun impact sur le FOREX ou les T-Bonds (globalement stables ce mardi) et ne changent rien au contexte "macro" (rien qui puisse infléchir la stratégie de la FED).
Le baril de pétrole a nettement reflué (-2,5% sur le WTI vers 62,2$) avec l'annonce d'une poursuite des négociations Iran/Etats-Unis à Genève et l'annonce par un représentant de Téhéran qu'une convergence sur le processus de discussion avait émergé.
Mais le chemin est encore long puisque les USA sous la pression d'Israël tentent d'obtenir une dénucléarisation totale de l'Iran, synonyme de capitulation du régime des Mollah... pour des bénéfices incertains.
En effet Donald Trump étant ressorti unilatéralement de l'accord JCPOA signé par Obama en 2016 et il avait rétabli des sanctions très dures en mai 2018 (bannissement de swift, interdiction d'exporter du pétrole et du gaz vers les pays occidentaux restant signataires de l'accord JCPOA).
A lire aussi
-
La Bourse de New York a terminé en petite hausse mardi, au lendemain d'un jour férié, les investisseurs navigants à vue dans une séance pauvre en indicateurs économiques et en actualités d'entreprises. Le Dow Jones a clôturé proche de l'équilibre (+0,07%), l'indice ... Lire la suite
-
L'Iran a assuré que Téhéran et Washington s'étaient entendus mardi en Suisse sur "un ensemble de principes directeurs" pour un possible accord mais le vice-président JD Vance a noté que les divergences persistaient sur les "lignes rouges" américaines. Les deux ... Lire la suite
-
Le Parlement péruvien a voté mardi la destitution du président par intérim José Jeri, visé par deux enquêtes pour trafic d'influence présumé, à l'approche de la présidentielle du 12 avril. "Le bureau du Parlement déclare la vacance de la présidence de la République", ... Lire la suite
-
Rondes de santé : Le vaccin combiné Moderna contre la grippe et le COVID donne de bons résultats lors d'un essai à mi-parcours
((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Health Rounds est publié les mardis et jeudis. Vous pensez que votre ami ou collègue ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer