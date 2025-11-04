Wall Street: juste un peu de répit ou le début d'un mouvement de consolidation ?
information fournie par Zonebourse 04/11/2025 à 17:47
Wall Street a ouvert en net repli mardi matin, les investisseurs semblant vouloir accentuer leurs prises de bénéfices à la suite de l'impressionnante séquence de hausse qui avait permis aux indices d'atteindre des niveaux records la semaine dernière.
En fin de matinée, l'indice Dow Jones cède 0,4% à 47.154,4 points, le S&P 500 plus large recule de 0,3% à 6801,3 points et le Nasdaq Composite lâche 1,3% à 23.530,6 points.
Ce mouvement de consolidation intervient alors que les marchés d'actions américains viennent d'enchaîner trois semaines consécutives de progression.
Grâce à leur performance positive d'octobre, un mois pourtant jugé difficile pour les actions, les grandes indices new-yorkais ont ainsi réussi à aligner six mois d'affilée de hausse.
Sur cette période, le Dow a repris près de 15%, le S&P a rebondi de 21% et le Nasdaq a grimpé de plus de 33%, ce qui les a conduit à établir tous les trois de nouveaux plus hauts historiques la semaine passée.
Suite à cette progression quasi-continue, il serait parfaitement normal, du point de vue des analystes, de voir les marchés faire une pause afin de digérer ce mouvement très fort, ce qui s'avérerait par ailleurs plutôt sain d'un point de vue graphique.
Cela fait maintenant 11 séances que les trois indices évoluent au-dessus de leur moyenne mobile à 200 jours, un seuil technique clé qui pourrait commencer à justifier des prises de bénéfices, d'autant que beaucoup de bonnes nouvelles semblent désormais intégrées dans les cours.
L'enthousiasme récent des marchés s'explique par les bons résultats publiés par les grands groupes technologiques, qui ont montré que la demande pour l'IA restait entière.
Signe de l'essoufflement de cette tendance, Palantir décroche de 7% au lendemain de solides résultats trimestriels, mais les bonnes performances du spécialiste de l'IA prédictive étaient largement intégrées dans les cours après la hausse de plus de 150% affichée par la valeur cette année.
Les 'techs' pèsent lourdement sur le S&P 500, notamment les fabricants de puces Nvidia (-2,3%), Intel (-4,3%) et Micron (-3,8%)
Sur le front du pétrole, les cours du brut pâtissent du regain d'aversion pour le risque, avec un baril de brut texan (WTI) qui recule de 0,7% à 60,6 dollars.
Sur le marché des changes, le dollar, qui avait repris du terrain depuis le discours moins accommodante de la Fed mercredi dernier, continue de gagner du terrain grâce à son statut de valeur refuge, ce qui amène l'euro à enfoncer le seuil de 1,15.
Les rendements des Treasuries ne parviennent pas à suivre le mouvement, celui des notes à 10 ans retombant vers 4,08% contre 4,10%.
A lire aussi
-
Visé par une enquête pour la vente de poupées sexuelles à l'effigie d'enfants, le géant de l'e-commerce asiatique Shein dit collaborer à 100% avec la justice et ouvrira bien mercredi à Paris, malgré tout, son grand espace au BHV. S'il dit avoir "réfléchi à arrêter" ... Lire la suite
-
Le président brésilien Luiz Inacio Lula da Silva a rejeté mardi une éventuelle incursion terrestre des États-Unis au Venezuela, réitérant sa disposition à servir de médiateur entre les deux pays. "Je ne veux pas que nous en arrivions à une invasion terrestre" au ... Lire la suite
-
par Diana Mandia Les Bourses européennes ont terminé en baisse mardi, l'enthousiasme pour l'intelligence artificielle s'étant refroidi alors que les valorisations élevées du secteur suscitent des doutes et éloignent les investisseurs du risque. À Paris, le CAC ... Lire la suite
-
PARIS (Reuters) -Le directeur général de Renault Group a préconisé mardi que la réglementation automobile en Europe soit gelée pendant au moins dix ans pour favoriser l'émergence d'une catégorie de petites voitures électriques abordables susceptibles de contrer ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer