Wall Street Journal - 3 novembre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principaux articles parus dans le Wall Street Journal. Reuters n'a pas vérifié ces articles et ne se porte pas garant de leur exactitude.

- Mapletree Investments, propriété de Temasek, et CapitaLand Investment CAPN.SI envisagent un regroupement d'entreprises , qui pourrait débuter l'année prochaine.

- Le fonctionnaire de la FDA George Tidmarsh, qui a démissionné dimanche, a été accusé dans un procès par la société canadienne Aurinia Pharmaceuticals AUPH.O d'avoir cherché à obtenir un pot-de-vin et d'avoir diffamé un médicament.

- Le président américain Trump a menacé d'une action militaire américaine au Nigeria et d'interrompre l'aide, citant le ciblage des chrétiens par les terroristes islamistes.

- Le PMI manufacturier chinois, une jauge privée, a diminué à 50,6 en octobre contre 51,2 en septembre, indiquant un ralentissement de l'expansion .

- Le conseil d'administration de la Reserve Bank of Australia devrait laisser le taux officiel inchangé mardi.

- L'OPEP+ augmentera la production de pétrole de 137 000 barils par jour en décembre, ce qui correspond aux augmentations d'octobre et de novembre.