 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
52 411,34
+2,12%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Wall Street Journal - 3 novembre
information fournie par Reuters 03/11/2025 à 06:39

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principaux articles parus dans le Wall Street Journal. Reuters n'a pas vérifié ces articles et ne se porte pas garant de leur exactitude.

- Mapletree Investments, propriété de Temasek, et CapitaLand Investment CAPN.SI envisagent un regroupement d'entreprises , qui pourrait débuter l'année prochaine.

- Le fonctionnaire de la FDA George Tidmarsh, qui a démissionné dimanche, a été accusé dans un procès par la société canadienne Aurinia Pharmaceuticals AUPH.O d'avoir cherché à obtenir un pot-de-vin et d'avoir diffamé un médicament.

- Le président américain Trump a menacé d'une action militaire américaine au Nigeria et d'interrompre l'aide, citant le ciblage des chrétiens par les terroristes islamistes.

- Le PMI manufacturier chinois, une jauge privée, a diminué à 50,6 en octobre contre 51,2 en septembre, indiquant un ralentissement de l'expansion .

- Le conseil d'administration de la Reserve Bank of Australia devrait laisser le taux officiel inchangé mardi.

- L'OPEP+ augmentera la production de pétrole de 137 000 barils par jour en décembre, ce qui correspond aux augmentations d'octobre et de novembre.

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

AURINIA PHARMA
11,440 EUR Tradegate 0,00%
AURINIA PHARMA
13,1700 USD NASDAQ +8,66%
Gaz naturel
4,12 USD NYMEX +0,19%
Pétrole Brent
65,19 USD Ice Europ +0,18%
Pétrole WTI
61,38 USD Ice Europ +0,84%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • bourse : courbes analyses technique (Crédit: / Adobe Stock)
    Les valeurs à suivre à Paris et en Europe
    information fournie par Reuters 03.11.2025 06:42 

    * Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR Les valeurs à suivre lundi à la Bourse de Paris et en Europe : * GAZTRANSPORT ... Lire la suite

  • Une Afghane blessée reçoit des soins dans un hôpital après le tremblement de terre qui a frappé Mazar-e-Sharif, dans le nord de l'Afghanistan, le 3 novembre 2025 ( AFP / Atif Aryan )
    L'Afghanistan de nouveau frappé par un séisme, plus de 20 morts
    information fournie par AFP 03.11.2025 06:34 

    Au moins 20 personnes ont été tuées dans un séisme de magnitude 6,3 ayant frappé le nord de l'Afghanistan dans la nuit de dimanche à lundi, deux mois après le tremblement de terre le plus meurtrier de l'histoire récente du pays. Le séisme, qui s'est produit peu ... Lire la suite

  • Des femmes et un enfant au milieu des décombres d'une maison détruite lors d'une frappe israélienne nocturne à Gaza, le 29 octobre 2025 ( AFP / Omar AL-QATTAA )
    La Turquie réunit ses partenaires musulmans autour de Gaza
    information fournie par AFP 03.11.2025 04:13 

    La Turquie réunit lundi à Istanbul les ministres des Affaires étrangères de pays musulmans pour tenter de peser sur l'avenir de Gaza, où la situation sécuritaire et humanitaire reste précaire malgré la trêve en vigueur. Les ministres de ces sept pays (Turquie, ... Lire la suite

  • Le procureur général d'Espagne, Alvaro Garcia Ortiz, tient en main le rapport annuel du parquet avant de le présenter au roi le 3 septembre 2025 au palais de la Zarzuela à Madrid ( AFP / Pierre-Philippe MARCOU )
    Procès sans précédent en Espagne: le procureur général sur le banc des accusés
    information fournie par AFP 03.11.2025 04:01 

    Pour la première fois dans l'histoire moderne de l'Espagne, le Procureur général de l'Etat est jugé à partir de lundi dans une affaire de fuites qui embarrasse le Premier ministre socialiste Pedro Sánchez, déjà cerné par les scandales judiciaires. Álvaro García ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank