Chine: Ralentissement de l'activité manufacturière en octobre - S&P Global
information fournie par Reuters 03/11/2025 à 14:04

Des produits fabriqués en Chine dans un magasin spécialisé dans les importations chinoises

L'activité manufacturière en Chine a progressé à un rythme plus lent en octobre, les nouvelles commandes et la production ayant diminué dans un contexte d'inquiétude concernant les droits de douane, montre une enquête privée publiée lundi.

L'indice PMI manufacturier calculé par S&P Global, est ressorti à 50,6 en octobre contre 51,2 en septembre, alors que les analystes tablaient sur 50,9, selon un sondage Reuters.

La barre des 50 sépare la croissance de la contraction.

"Parmi les sous-indices, seul l'emploi a connu une évolution positive d'un mois sur l'autre, tandis que tous les autres indicateurs ont reculé à des degrés divers", a déclaré Yao Yu, fondateur du cabinet d'analyse crédit RatingDog.

L'enquête a été réalisée alors que le président américain Donald Trump avait menacé le mois dernier d'imposer des droits de douane de 100% sur les produits chinois.

Le locataire de la Maison blanche a conclu jeudi un accord avec le président chinois Xi Jinping visant à réduire les droits de douane sur les produits chinois en échange de la lutte de Pékin contre le commerce du fentanyl, de la reprise des achats de soja américain et du maintien des exportations de terres rares.

Les analystes s'attendaient à ce que la trêve commerciale ait un impact moindre sur les exportations et la croissance de la Chine.

Les résultats de lundi sont toutefois meilleurs que ceux d'une enquête officielle publiée vendredi, qui montrait que le ralentissement de l'activité industrielle s'était aggravé.

L'augmentation des nouvelles commandes a pour sa part entraîné une hausse de la production, bien que les deux se soient ralenties par rapport à septembre.

Pour faire face aux exigences accrues de la production, les patrons d'usine ont déclaré avoir embauché du personnel supplémentaire, ce qui a permis au rythme de création d'emplois d'être le plus rapide depuis août 2023 et de marquer la première augmentation des effectifs en sept mois.

Cependant, l'enquête a montré que les nouvelles commandes à l'exportation ont chuté au rythme le plus élevé depuis cinq mois.

(Reportage Ellen Zhang et Ryan Woo ; version française Diana Mandia ; édité par Augustin Turpin)

© 2025 Thomson Reuters.

