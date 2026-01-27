Wall Street Journal - 27 janvier

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principaux articles parus dans le Wall Street Journal. Reuters n'a pas vérifié ces articles et ne garantit pas leur exactitude.

- Micron Technology MU.O prévoit d'investir environ 24 milliards de dollars à Singapour au cours des dix prochaines années pour agrandir son site de production afin de répondre à la demande croissante de puces mémoire dans le contexte de l'essor de l'intelligence artificielle.

- Nvidia NVDA.O investit 2 milliards de dollars supplémentaires dans CoreWeave CRWV.O dans le cadre d'un vote de confiance à l'égard de la société de centres de données d'intelligence artificielle qui utilise les puces de Nvidia.

- L'armée américaine a signé un contrat de 10 ans d'une valeur de 5,6 milliards de dollars avec le fournisseur de logiciels en nuage Salesforce CRM.N , donnant à l'armée l'accès à la technologie de l'entreprise dans le but d'accélérer les pratiques désuètes et obsolètes.

- Nike NKE.N licencie environ 775 personnes, dans le cadre de sa stratégie de redressement, en utilisant davantage les technologies de pointe et l'automatisation.

- Les États-Unis ont proposé une augmentation moyenne de 0,09 % des paiements aux assureurs privés l'année prochaine pour les plans Medicare Advantage qu'ils gèrent.