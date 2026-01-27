 Aller au contenu principal
Wall Street Journal - 27 janvier
information fournie par Reuters 27/01/2026 à 07:05

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principaux articles parus dans le Wall Street Journal. Reuters n'a pas vérifié ces articles et ne garantit pas leur exactitude.

- Micron Technology MU.O prévoit d'investir environ 24 milliards de dollars à Singapour au cours des dix prochaines années pour agrandir son site de production afin de répondre à la demande croissante de puces mémoire dans le contexte de l'essor de l'intelligence artificielle.

- Nvidia NVDA.O investit 2 milliards de dollars supplémentaires dans CoreWeave CRWV.O dans le cadre d'un vote de confiance à l'égard de la société de centres de données d'intelligence artificielle qui utilise les puces de Nvidia.

- L'armée américaine a signé un contrat de 10 ans d'une valeur de 5,6 milliards de dollars avec le fournisseur de logiciels en nuage Salesforce CRM.N , donnant à l'armée l'accès à la technologie de l'entreprise dans le but d'accélérer les pratiques désuètes et obsolètes.

- Nike NKE.N licencie environ 775 personnes, dans le cadre de sa stratégie de redressement, en utilisant davantage les technologies de pointe et l'automatisation.

- Les États-Unis ont proposé une augmentation moyenne de 0,09 % des paiements aux assureurs privés l'année prochaine pour les plans Medicare Advantage qu'ils gèrent.

Valeurs associées

COREWEAVE
98,3100 USD NASDAQ +5,73%
MICRON TECHNOLOGY
389,0900 USD NASDAQ -2,64%
NIKE -B-
65,000 USD NYSE -0,02%
NVIDIA
186,4700 USD NASDAQ -0,64%
SALESFORCE
229,390 USD NYSE +0,57%
A lire aussi

  • bourse : courbes analyses technique (Crédit: / Adobe Stock)
    Les valeurs à suivre à Paris et en Europe
    information fournie par Reuters 27.01.2026 07:22 

    * Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR Les valeurs à suivre mardi à la Bourse de Paris et en Europe : * PUMA ... Lire la suite

  • AXA : La tendance baissière peut reprendre
    AXA : La tendance baissière peut reprendre
    information fournie par TEC 27.01.2026 07:17 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Inférieurs à 20, les stochastiques sont ... Lire la suite

  • Une enseigne de Wall Street à l'extérieur de la Bourse de New York
    Wall Street termine en hausse
    information fournie par Reuters 27.01.2026 07:14 

    La Bourse de New York a fini en hausse lundi, entamant du bon pied une semaine marquée par une série de ‍résultats des géants de la technologie ainsi que la décision de politique monétaire de la Réserve fédérale (Fed). L'indice Dow Jones a gagné 0,64%, ou 313,69 ... Lire la suite

  • VERALLIA : Sous les résistances, une consolidation est probable
    VERALLIA : Sous les résistances, une consolidation est probable
    information fournie par TEC 27.01.2026 07:14 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Inférieurs à 20, les stochastiques sont ... Lire la suite

