Walt Disney déçoit le marché malgré des performances meilleures que prévu

(AOF) - Walt Disney dévisse de 5,54%, à 106,55 dollars, sur la place new-yorkaise. Le géant du divertissement américain a dépassé les attentes au premier trimestre fiscal, avec un chiffre d'affaires en hausse de 5%, à 26 milliards de dollars, et un bénéfice avant impôts de 3,7 milliards de dollars. La performance a été portée par les parcs, croisières et produits dérivé. Notons que le bpa a reculé de 7% sur un an, à 1,63USD, tout en dépassant les attentes du marché fixées à 1,57USD.

"Le groupe Disney a bien démarré l'exercice 2025/2026 avec de bons résultats au premier trimestre. La rentabilité dans le domaine du streaming a atteint un niveau record et les succès au cinéma, notamment avec " Zootopia 2 ", ont donné un coup de pouce à l'entreprise. Les parcs d'attractions et l'activité florissante des croisières continuent d'être un gage de stabilité. Nous considérons comme positifs le programme de rachat d'actions à grande échelle et l'augmentation des dividendes", détaille Deutsche Bank, qui confirme sa recommandation à acheter.

"La vigueur du secteur Expériences compense les résultats mitigés du secteur Divertissement (baisse de 35% de son bénéfice d'exploitation par rapport à l'année précédente)", souligne de son côté Bank of America.

Disney devrait nommer un nouveau directeur général début d'année pour succéder à Bob Iger, Josh D'Amaro étant donné favori.

Le groupe a confirmé ses prévisions annuelles, tablant sur une croissance à deux chiffres du bpa, 19 milliards de dollars de flux de trésorerie opérationnelle et 7 milliards de dollars de rachats d'actions.

AOF - EN SAVOIR PLUS