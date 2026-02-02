 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Walt Disney déçoit le marché malgré des performances meilleures que prévu
information fournie par AOF 02/02/2026 à 17:07

(AOF) - Walt Disney dévisse de 5,54%, à 106,55 dollars, sur la place new-yorkaise. Le géant du divertissement américain a dépassé les attentes au premier trimestre fiscal, avec un chiffre d'affaires en hausse de 5%, à 26 milliards de dollars, et un bénéfice avant impôts de 3,7 milliards de dollars. La performance a été portée par les parcs, croisières et produits dérivé. Notons que le bpa a reculé de 7% sur un an, à 1,63USD, tout en dépassant les attentes du marché fixées à 1,57USD.

"Le groupe Disney a bien démarré l'exercice 2025/2026 avec de bons résultats au premier trimestre. La rentabilité dans le domaine du streaming a atteint un niveau record et les succès au cinéma, notamment avec " Zootopia 2 ", ont donné un coup de pouce à l'entreprise. Les parcs d'attractions et l'activité florissante des croisières continuent d'être un gage de stabilité. Nous considérons comme positifs le programme de rachat d'actions à grande échelle et l'augmentation des dividendes", détaille Deutsche Bank, qui confirme sa recommandation à acheter.

"La vigueur du secteur Expériences compense les résultats mitigés du secteur Divertissement (baisse de 35% de son bénéfice d'exploitation par rapport à l'année précédente)", souligne de son côté Bank of America.

Disney devrait nommer un nouveau directeur général début d'année pour succéder à Bob Iger, Josh D'Amaro étant donné favori.

Le groupe a confirmé ses prévisions annuelles, tablant sur une croissance à deux chiffres du bpa, 19 milliards de dollars de flux de trésorerie opérationnelle et 7 milliards de dollars de rachats d'actions.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Valeurs associées

WALT DISNEY
106,230 USD NYSE -5,87%
Copyright 2026 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 02/02/2026 à 17:07:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

1 commentaire

  • 17:57

    Ce n'est pas de la déception, c'est de la prise de bénéfices !

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank