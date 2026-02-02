ETN crypto : les investisseurs réduisent leur exposition

Les actifs numériques subissent d’importants retraits.

Les produits d'investissement en actifs numériques ont enregistré des sorties de capitaux de 1,7 milliard de dollars cette semaine, marquant une deuxième semaine consécutive de retraits. Cette tendance a fait basculer les flux depuis le début de l'année en territoire négatif, avec désormais 1 milliard de dollars de sorties nettes, selon le département Recherche de CoinShares.

Un marché sous pression

Depuis les records atteints en octobre 2025, les encours sous gestion ont diminué de 73 milliards de dollars. Cette correction s'explique par plusieurs facteurs convergents : la nomination d'un nouveau président de la Réserve fédérale américaine perçu comme plus restrictif sur la politique monétaire, des ventes importantes de la part des grands détenteurs de cryptomonnaies, et un contexte géopolitique incertain.

Les États-Unis en première ligne

Les produits domiciliés aux États-Unis ont concentré l'essentiel des retraits avec 1,65 milliard de dollars de sorties. Le Canada et la Suède ont également enregistré des flux négatifs, à hauteur de 37,3 millions et 18,9 millions de dollars respectivement. À l'inverse, la Suisse et l'Allemagne ont affiché de légères entrées de capitaux.

bitcoin et ethereum en retrait

Le bitcoin a subi les sorties les plus importantes avec 1,32 milliard de dollars de retraits, suivi par l'ether (cryptoactif de la blockchain Ethereum) à 308 millions de dollars. Les cryptomonnaies XRP et solana , récemment plébiscitées par les investisseurs, ont également connu des retraits de 43,7 millions et 31,7 millions de dollars.

Des signaux de prudence

Les produits permettant de parier sur la baisse du Bitcoin ont attiré 14,5 millions de dollars, avec une progression de 8,1% de leurs encours depuis janvier. Par ailleurs, les produits de la blockchain Hyperliquid, liée au trading de métaux précieux tokenisés, ont enregistré 15,5 millions de dollars d'entrées, signe que certains investisseurs recherchent des valeurs plus traditionnelles au sein de l'écosystème des actifs numériques.

Les ETN cryptos comportent des risques de perte en capital importants. Leur volatilité et leur exposition à des évolutions réglementaires doivent être prises en compte. Il est rappelé que les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Avant tout investissement, consultez le document d'informations clés et le prospectus pour évaluer si ce placement correspond à votre profil et vos objectifs financiers.