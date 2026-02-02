Snowflake s'associe à OpenAI dans le cadre d'un accord de 200 millions de dollars sur l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Snowflake SNOW.N a déclaré lundi avoir conclu un partenariat de 200 millions de dollars avec OpenAI pour intégrer des modèles avancés d'intelligence artificielle directement dans sa plateforme de données en nuage, alors que les entreprises se tournent de plus en plus vers l'IA pour extraire des informations de vastes quantités de données. Les plateformes de données en nuage, où les entreprises stockent une grande partie de leurs informations les plus précieuses et les plus sensibles, apparaissent comme un champ de bataille clé pour les entreprises d'IA générative. En intégrant des modèles d'IA directement dans ces plateformes, les fournisseurs visent à permettre aux entreprises d'analyser les données, de rechercher des documents internes et d'automatiser des tâches plus facilement, tout en préservant une sécurité des données et des contrôles de gouvernance stricts.

Dans le cadre de cet accord, Snowflake et le fabricant de ChatGPT développeront des agents d'IA capables de gérer des flux de travail complexes, permettant aux utilisateurs de poser des questions en langage naturel et de recevoir des réponses tirées des données de l'entreprise sans avoir à écrire de code. Ce partenariat reflète une évolution plus large au sein des entreprises, qui passent de l'expérimentation de chatbots d'IA de base au déploiement d'agents intégrés capables de travailler directement avec des données propriétaires, en privilégiant de plus en plus les systèmes qui combinent l'automatisation et une supervision plus stricte. Snowflake a déclaré que le partenariat élargit la collaboration antérieure entre les deux entreprises en rendant les modèles d'OpenAI disponibles au sein de Snowflake sur les trois principaux fournisseurs de cloud, plutôt que de passer principalement par Microsoft Azure. Plusieurs clients, dont la plateforme de conception Canva et le fabricant de vêtements de fitness WHOOP, utilisent déjà l'offre conjointe pour accélérer la recherche, l'analyse et la prise de décision en interne, selon la plateforme de données en nuage. L'annonce intervient dans un contexte d'intensification de la concurrence sur le marché des données et de l'IA. La société rivale Databricks a continué à se développer de manière agressive, levant récemment 4 milliards de dollars pour une valorisation de 134 milliards de dollars afin de financer son cadre "Agentbricks" et une suite croissante de produits d'intelligence artificielle.