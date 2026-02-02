 Aller au contenu principal
Collision en mer du Nord: le capitaine russe du porte-conteneurs reconnu coupable d'homicide involontaire
information fournie par AFP 02/02/2026 à 16:56

De la fumée s'élève du cargo MV Solong après sa collision la veille avec le pétrolier MV Stena Immaculate, en mer du Nord, au large de Withernsea, à l'est de l'Angleterre, le 11 mars 2025 ( AFP / Paul ELLIS )

Le capitaine russe d'un porte-conteneurs qui était entré en collision avec un pétrolier en mer du Nord en mars 2025, faisant un mort, a été reconnu coupable d'homicide involontaire lundi par la justice britannique.

Vladimir Motine, 59 ans, a été jugé coupable d'avoir causé la mort d'un membre de son équipage, le Philippin Mark Angelo Pernia, par les jurés de la cour criminelle de l'Old Bailey à Londres, au terme de huit heures de délibérations.

A l'énoncé du verdict, il est resté impassible. Il sera fixé sur sa peine jeudi.

Il était le capitaine du Solong, un porte-conteneurs battant pavillon portugais qui a percuté en plein jour le pétrolier affrété par l'armée américaine Stena Immaculate, alors au mouillage à une vingtaine de kilomètres des côtes du nord-est de l'Angleterre.

La collision avait provoqué de spectaculaires incendies sur les deux navires mais une marée noire a été évitée.

Au cours de son procès entamé le 12 janvier, l'intéressé a nié s'être endormi pendant son service, ajoutant n'avoir jamais quitté son poste le matin du drame.

Il a affirmé avoir tenté de désactiver le dispositif de pilote automatique et de changer de trajectoire manuellement pour éviter la collision avec le Stena Immaculate, mais avoir fait "une erreur", en appuyant sur un mauvais bouton.

Le parquet avait, lui, soutenu que M. Motine n'avait "rien fait" pour éviter la mort de son membre d'équipage alors même qu'il avait "l'obligation d'assurer sa sécurité".

Mark Angelo Pernia travaillait à l'avant du porte-conteneurs lorsque le choc s'est produit. Son corps n'a jamais été retrouvé. Ce père de famille avait un enfant de cinq ans au moment de sa mort et sa femme était enceinte de leur deuxième enfant.

Dans la foulée du verdict, Craig Nicholson, le policier chargé de l'enquête, a estimé auprès de journalistes que le fait qu'il n'y ait pas eu "davantage de morts ou de victimes" relève du "miracle".

Copyright © 2026 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

