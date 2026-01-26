 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Wall Street Journal - 26 janvier
information fournie par Reuters 26/01/2026 à 07:10

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principaux articles parus dans le Wall Street Journal. Reuters n'a pas vérifié ces articles et ne se porte pas garant de leur exactitude.

- Merck MRK.N n'est plus en discussions pour acheter la biotech Revolution Medicines RVMD.O .

- Le général le plus haut gradé de Chine est accusé d'avoir divulgué aux États-Unis des informations sur le programme d'armement nucléaire du pays et d'avoir accepté des pots-de-vin pour des actes officiels, notamment la promotion d'un officier au poste de ministre de la défense.

- L'université de Columbia a choisi la dirigeante de l'université du Wisconsin-Madison, la chancelière Jennifer Mnookin, pour devenir sa prochaine présidente.

- Les démocrates du Sénat, irrités par la fusillade meurtrière de Minneapolis, ont déclaré qu'ils ne voteraient pas pour un programme de financement du gouvernement sans changements majeurs dans les dispositions relatives à la sécurité intérieure, ce qui soulève la possibilité d'une fermeture partielle du gouvernement au cours du week-end prochain.

USA 2024
Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

MERCK
108,170 USD NYSE -0,92%
REVOLUTION MEDIC
117,6100 USD NASDAQ -1,01%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Fnac darty enseigne (Crédit: / Fnac Darty)
    L'homme d'affaires Daniel Kretinsky lance une OPA sur Fnac Darty
    information fournie par Reuters 26.01.2026 08:27 

    (Actualisé avec détails et précisions, résultats préliminaires, change mots clés) Fnac Darty FNAC.PA a déclaré lundi avoir reçu une offre publique d'achat de la part d'EP Group, société contrôlée par le milliardaire tchèque Daniel Kretinsky. Ce dernier est déjà ... Lire la suite

  • RENAULT SA : La tendance baissière peut reprendre
    RENAULT SA : La tendance baissière peut reprendre
    information fournie par TEC 26.01.2026 08:22 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Les indicateurs stochastiques ne donnent ... Lire la suite

  • FORVIA SE : L'indécision domine
    FORVIA SE : L'indécision domine
    information fournie par TEC 26.01.2026 08:21 

    SYNTHESE Le MACD est positif mais inférieur à sa ligne de signal. La dynamique en cours est interrompue. Dans le cas où le MACD deviendrait négatif, le repli des cours pourrait se poursuivre. Les indicateurs de puissance, comme le RSI, ne nous donnent pas d'indications ... Lire la suite

  • Krishna Kumar Chand, au centre, chef du poste de police de Janasewa à Katmandou, debout à côté du nouveau véhicule d’intervention rapide acquis grâce à une collecte de fonds organisée par le travailleur social Ganapati Lal Shrestha, à gauche, à Katmandou au Népal le 29 décembre 2025 ( AFP / Prakash MATHEMA )
    Népal: quatre mois après les émeutes, la population au chevet de sa police
    information fournie par AFP 26.01.2026 08:20 

    En septembre, le commissariat avait été incendié par les manifestants qui ont fait tomber le gouvernement. Quatre mois plus tard, les habitants du secteur de Janasewa, dans la capitale népalaise Katmandou, se sont cotisés pour remplacer le véhicule détruit de "leurs" ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank