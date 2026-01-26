Wall Street Journal - 26 janvier

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principaux articles parus dans le Wall Street Journal. Reuters n'a pas vérifié ces articles et ne se porte pas garant de leur exactitude.

- Merck MRK.N n'est plus en discussions pour acheter la biotech Revolution Medicines RVMD.O .

- Le général le plus haut gradé de Chine est accusé d'avoir divulgué aux États-Unis des informations sur le programme d'armement nucléaire du pays et d'avoir accepté des pots-de-vin pour des actes officiels, notamment la promotion d'un officier au poste de ministre de la défense.

- L'université de Columbia a choisi la dirigeante de l'université du Wisconsin-Madison, la chancelière Jennifer Mnookin, pour devenir sa prochaine présidente.

- Les démocrates du Sénat, irrités par la fusillade meurtrière de Minneapolis, ont déclaré qu'ils ne voteraient pas pour un programme de financement du gouvernement sans changements majeurs dans les dispositions relatives à la sécurité intérieure, ce qui soulève la possibilité d'une fermeture partielle du gouvernement au cours du week-end prochain.