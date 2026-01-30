Le PIB de la Pologne a progressé de 3,6% en 2025

La Pologne a enregistré en 2025 une progression de son Produit intérieur brut (PIB) de 3,6%, l'une des meilleures performances de l'Union européenne, a annoncé vendredi l'Office central de la statistique (GUS).

Le PIB polonais a été porté par le dynamisme de la demande intérieure dans les principaux secteurs d'activité, services et commerce, industrie et construction, précise un communiqué du GUS.

Il s'agit de la plus forte progression des trois dernières années, après 5,3% en 2022, puis 0,2% en 2023 et 3,0% en 2024.

Ces données encore préliminaires confirment la vigueur de l'économie polonaise dont la croissance est environ trois fois celle de la moyenne de l'UE.

Le PIB de la Pologne par habitant à parité du pouvoir d'achat devrait dépasser celui du Japon en 2026, et atteindre plus de 80% de la moyenne européenne, selon le FMI et Eurostat.