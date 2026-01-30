information fournie par Boursorama avec AFP • 30/01/2026 à 11:03

Italie: croissance du PIB de 0,7% en 2025, supérieure aux attentes

( AFP / DAMIEN MEYER )

La croissance de l'économie italienne a atteint 0,7% sur l'année 2025, dépassant légèrement les prévisions (0,5%), selon une première estimation publiée vendredi par l'Institut national des statistiques (Istat).

Le quatrième trimestre 2025 a été plus dynamique que prévu avec une croissance de 0,3% par rapport au trimestre précédent et de 0,8% sur un an.

La croissance au dernier trimestre de l'année a notamment été tirée par l'agriculture, la pêche et l'industrie, a précisé l'Istat dans un communiqué.

Le troisième trimestre avait frôlé la récession en raison d'une baisse des exportations et d'un net recul de l'activité de l'industrie.

L'Istat prévoit que la croissance du PIB, thermomètre de l'économie nationale, atteigne 0,8% en 2026.

L'estimation de croissance pour 2025 doit être mise à jour le 2 mars.