Wall Street Journal - 25 février
information fournie par Reuters 25/02/2026 à 06:59

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principaux articles parus dans le Wall Street Journal. Reuters n'a pas vérifié ces articles et ne se porte pas garant de leur exactitude.

- Un juge américain a empêché mardi les procureurs fédéraux de fouiller les appareils saisis chez un journaliste du Washington Post dans le cadre d'une enquête sur des fuites, déclarant qu'il examinerait leur contenu à la recherche de preuves potentielles.

- Warner Bros Discovery WBD.O a ouvert la porte mardi à Paramount Skydance PSKY.O après que le soumissionnaire rival a porté son offre à 31 dollars par action.

- Le secrétaire à la défense Pete Hegseth a donné au directeur général d'Anthropic, Dario Amodei, jusqu'à vendredi pour se conformer aux exigences du Pentagone concernant l'utilisation de ses modèles d'intelligence artificielle, sous peine de voir le contrat de l'entreprise annulé.

- Meta Platforms META.O a accepté d'acheter 6 gigawatts de puissance de calcul d'IA à Advanced Micro Devices

AMD.O dans le cadre d'un accord d'une valeur de plus de 100 milliards de dollars.

- Lucid Group LCID.O licencie environ 12 % de ses effectifs américains, car il reconfigure ses plans pour se concentrer sur de nouveaux modèles, l'expansion dans les robots-taxis et le développement d'autres technologies.

- Spirit Airlines a conclu un accord avec un groupe de créanciers pour sortir de la faillite au début de l'été sous la forme d'une société plus petite.

