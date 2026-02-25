L'enseigne Wall Street à la Bourse de New York (NYSE) dans l'arrondissement de Manhattan à New York

par Claude Chendjou

Wall Street est attendue en légère hausse mercredi à l'ouverture, tandis que les Bourses européennes, portées par le ‌rebond du secteur de la finance, sont également dans le vert à mi-parcours, après les sessions volatiles du début de semaine sur fond de craintes quant à l'impact de l'intelligence artificielle (IA) et d'interrogations sur les droits de douane.

Les futures ​sur indices new-yorkais signalent une ouverture de Wall Street en progression de 0,25% pour le Dow Jones, de 0,27% pour le Standard & Poor's 500 et de 0,36% pour le Nasdaq.

À Paris, le CAC 40 gagne 0,36% à 8.550,21 points vers 12h10 GMT, après avoir inscrit en séance un sommet sans précédent à 5.556,89 points. À Francfort, le Dax avance de 0,44% et à Londres, le FTSE prend de 1%, tiré par les matières premières, la finance et les ​nouvelles technologies.

L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 progresse de 0,55%, l'EuroStoxx 50 de la zone euro de 0,69% et le Stoxx 600 de 0,52%. Ce dernier a touché un record en séance à 632,75 points.

Le rebond boursier aux Etats-Unis et en Europe intervient alors que février a été un mois agité pour les ​actions américaines, les investisseurs se demandant si les dépenses massives dans l'IA, vantées par les géants du secteur, permettront ⁠réellement un retour sur investissement.

Les droits de douane dits "réciproques", mis en place par le président Donald Trump, ont en outre été annulés par la Cour suprême américaine, alimentant également l'incertitude sur le commerce.

Cela n'a pas ‌empêché Donald Trump de célébrer devant le Congrès un "âge d'or" de l'Amérique malgré les doutes des électeurs, dans le plus long discours sur l'état de l'Union jamais prononcé.

Les indices de la volatilité à Wall Street et sur l'EuroStoxx 50 refluent légèrement mercredi, offrant un peu de soutien aux actions avant de nouveaux développements sur les droits de douane américains et l'intelligence ​artificielle avec notamment la publication très attendue des résultats de Nvidia, baromètre du secteur et ‌première capitalisation boursière mondiale.

"Les investisseurs sont à la recherche de "gagnants" à long terme qui utiliseront l'IA pour devenir plus productifs, mais très peu d'entreprises ont quantifié ⁠l'impact sur les bénéfices", écrivent les analystes de Goldman Sachs dans une note, estimant toutefois qu'il est peu probable que l'incertitude liée aux perturbations provoquées par l'IA soit résolue à court terme.

En Europe, le marché est porté par le redressement des secteurs bancaire (+1,88%) et financier (+0,25%) avec notamment les résultats de HSBC. Ces secteurs avaient souffert récemment des risques d'une dégradation de l'économie et du commerce avec le retour de l'incertitude.

LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET

Nvidia est en ⁠légère hausse dans les échanges en avant-Bourse en ‌amont de la publication après la clôture ses résultats trimestriels, qui constitueront un test majeur pour le marché.

Salesforce doit également publier ses comptes financiers trimestriels après la cloche, dans un contexte ⁠d'inquiétude quant aux perturbations que l'IA pourrait provoquer dans le secteur des logiciels.

VALEURS EN EUROPE

HSBC Holdings grimpe de 5,87%, le premier groupe bancaire d'Europe ayant relevé son objectif de rentabilité alors que l'essentiel de son plan de transformation ‌a été mené à bien.

Diageo chute de 7,44% après avoir réduit sa prévision de ventes annuelle sur fond de ralentissement de la demande aux Etats-Unis. Dans son sillage, Pernod Ricard et Rémy Cointreau cèdent ⁠respectivement 4,34% et 4,20%, alors que le secteur de l'alimentation et des boissons en Europe abandonne 1,28%.

SEB bondit de 13,02% après l'annonce par le spécialiste de ⁠l'équipement domestique d'un plan prévoyant jusqu'à 2.100 suppressions d'emplois, ‌dont 500 en France, à la suite d'un résultat opérationnel 2025 en repli.

Edenred dévisse de 4,83%, pénalisé par la réglementation des titres-restaurant au Brésil.

BIC abandonne 5,94%, les perspectives 2026 du fabricant d'articles de papeterie et de briquets ayant déçu.

Nordex ​bondit de 17,07%, fabricant d'éoliennes ayant fait état d'un bénéfice meilleur que prévu au titre de 2025.

TAUX

Les rendements obligataires souverains en ‌zone euro sont en légère hausse mercredi, mais restent proches de leur plus bas niveau depuis novembre.

Celui du Bund allemand à dix ans s'affiche à 2,7155%, tandis que le deux ans ressort à 2,0528%.

Le rendement des bons du Trésor américain à dix ans monte ​de 1,9 point de base, à 4,0519%, alors que les investisseurs continuent d'évaluer la décision de la Cour suprême sur les droits de douane "réciproques", tout en attendant de nouveaux signaux sur la politique commerciale de Donald Trump.

CHANGES

Le dollar se raffermit un peu, de 0,15% face à un panier de devises internationales, après le discours de Donald Trump sur l'état de l'Union, qui n'a guère rassuré quant aux perspectives sur les droits de douane et la politique commerciale.

L'euro ⁠est pratiquement inchangé, grappillant 0,03%, à 1,1774 dollar, après la confirmation par Eurostat d'une inflation en zone euro à 1,7% en janvier sur un an, son plus bas niveau depuis septembre 2024.

La livre sterling s'échange à 1,3504 dollar (+0,13%).

Le yen s'est maintenu mercredi près de son plus bas niveau en deux semaines face à la monnaie américaine, à 156 pour un dollar, sur fond d'inquiétudes concernant une Banque du Japon (BoJ) plus accommodante et de tensions croissantes avec la Chine. Le gouvernement japonais a nommé deux partisans des mesures de relance au conseil de la BoJ.

Le bitcoin rebondit de 2,18%, à 65.451,85 dollars.

PÉTROLE

Le marché pétrolier se maintient mercredi près de son pic de sept mois, les investisseurs évaluant la menace que représente un potentiel conflit militaire entre les Etats-Unis et l'Iran.

Le Brent prend 0,47% à 71,08 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) avance de 0,38% à 65,88 dollars.

PLUS AUCUN INDICATEUR ÉCONOMIQUE MAJEUR ​À L'AGENDA DU 25 FÉVRIER

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Augustin Turpin)