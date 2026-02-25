 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Wall Street vue en hausse avant Nvidia, l'Europe portée par la finance
information fournie par Reuters 25/02/2026 à 13:55

L'enseigne Wall Street à la Bourse de New York (NYSE) dans l'arrondissement de Manhattan à New York

L'enseigne Wall Street à la Bourse de New York (NYSE) dans l'arrondissement de Manhattan à New York

par Claude Chendjou

Wall Street est attendue en légère hausse mercredi à l'ouverture, tandis que les Bourses européennes, portées par le ‌rebond du secteur de la finance, sont également dans le vert à mi-parcours, après les sessions volatiles du début de semaine sur fond de craintes quant à l'impact de l'intelligence artificielle (IA) et d'interrogations sur les droits de douane.

Les futures ​sur indices new-yorkais signalent une ouverture de Wall Street en progression de 0,25% pour le Dow Jones, de 0,27% pour le Standard & Poor's 500 et de 0,36% pour le Nasdaq.

À Paris, le CAC 40 gagne 0,36% à 8.550,21 points vers 12h10 GMT, après avoir inscrit en séance un sommet sans précédent à 5.556,89 points. À Francfort, le Dax avance de 0,44% et à Londres, le FTSE prend de 1%, tiré par les matières premières, la finance et les ​nouvelles technologies.

L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 progresse de 0,55%, l'EuroStoxx 50 de la zone euro de 0,69% et le Stoxx 600 de 0,52%. Ce dernier a touché un record en séance à 632,75 points.

Le rebond boursier aux Etats-Unis et en Europe intervient alors que février a été un mois agité pour les ​actions américaines, les investisseurs se demandant si les dépenses massives dans l'IA, vantées par les géants du secteur, permettront ⁠réellement un retour sur investissement.

Les droits de douane dits "réciproques", mis en place par le président Donald Trump, ont en outre été annulés par la Cour suprême américaine, alimentant également l'incertitude sur le commerce.

Cela n'a pas ‌empêché Donald Trump de célébrer devant le Congrès un "âge d'or" de l'Amérique malgré les doutes des électeurs, dans le plus long discours sur l'état de l'Union jamais prononcé.

Les indices de la volatilité à Wall Street et sur l'EuroStoxx 50 refluent légèrement mercredi, offrant un peu de soutien aux actions avant de nouveaux développements sur les droits de douane américains et l'intelligence ​artificielle avec notamment la publication très attendue des résultats de Nvidia, baromètre du secteur et ‌première capitalisation boursière mondiale.

"Les investisseurs sont à la recherche de "gagnants" à long terme qui utiliseront l'IA pour devenir plus productifs, mais très peu d'entreprises ont quantifié ⁠l'impact sur les bénéfices", écrivent les analystes de Goldman Sachs dans une note, estimant toutefois qu'il est peu probable que l'incertitude liée aux perturbations provoquées par l'IA soit résolue à court terme.

En Europe, le marché est porté par le redressement des secteurs bancaire (+1,88%) et financier (+0,25%) avec notamment les résultats de HSBC. Ces secteurs avaient souffert récemment des risques d'une dégradation de l'économie et du commerce avec le retour de l'incertitude.

LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET

Nvidia est en ⁠légère hausse dans les échanges en avant-Bourse en ‌amont de la publication après la clôture ses résultats trimestriels, qui constitueront un test majeur pour le marché.

Salesforce doit également publier ses comptes financiers trimestriels après la cloche, dans un contexte ⁠d'inquiétude quant aux perturbations que l'IA pourrait provoquer dans le secteur des logiciels.

VALEURS EN EUROPE

HSBC Holdings grimpe de 5,87%, le premier groupe bancaire d'Europe ayant relevé son objectif de rentabilité alors que l'essentiel de son plan de transformation ‌a été mené à bien.

Diageo chute de 7,44% après avoir réduit sa prévision de ventes annuelle sur fond de ralentissement de la demande aux Etats-Unis. Dans son sillage, Pernod Ricard et Rémy Cointreau cèdent ⁠respectivement 4,34% et 4,20%, alors que le secteur de l'alimentation et des boissons en Europe abandonne 1,28%.

SEB bondit de 13,02% après l'annonce par le spécialiste de ⁠l'équipement domestique d'un plan prévoyant jusqu'à 2.100 suppressions d'emplois, ‌dont 500 en France, à la suite d'un résultat opérationnel 2025 en repli.

Edenred dévisse de 4,83%, pénalisé par la réglementation des titres-restaurant au Brésil.

BIC abandonne 5,94%, les perspectives 2026 du fabricant d'articles de papeterie et de briquets ayant déçu.

Nordex ​bondit de 17,07%, fabricant d'éoliennes ayant fait état d'un bénéfice meilleur que prévu au titre de 2025.

TAUX

Les rendements obligataires souverains en ‌zone euro sont en légère hausse mercredi, mais restent proches de leur plus bas niveau depuis novembre.

Celui du Bund allemand à dix ans s'affiche à 2,7155%, tandis que le deux ans ressort à 2,0528%.

Le rendement des bons du Trésor américain à dix ans monte ​de 1,9 point de base, à 4,0519%, alors que les investisseurs continuent d'évaluer la décision de la Cour suprême sur les droits de douane "réciproques", tout en attendant de nouveaux signaux sur la politique commerciale de Donald Trump.

CHANGES

Le dollar se raffermit un peu, de 0,15% face à un panier de devises internationales, après le discours de Donald Trump sur l'état de l'Union, qui n'a guère rassuré quant aux perspectives sur les droits de douane et la politique commerciale.

L'euro ⁠est pratiquement inchangé, grappillant 0,03%, à 1,1774 dollar, après la confirmation par Eurostat d'une inflation en zone euro à 1,7% en janvier sur un an, son plus bas niveau depuis septembre 2024.

La livre sterling s'échange à 1,3504 dollar (+0,13%).

Le yen s'est maintenu mercredi près de son plus bas niveau en deux semaines face à la monnaie américaine, à 156 pour un dollar, sur fond d'inquiétudes concernant une Banque du Japon (BoJ) plus accommodante et de tensions croissantes avec la Chine. Le gouvernement japonais a nommé deux partisans des mesures de relance au conseil de la BoJ.

Le bitcoin rebondit de 2,18%, à 65.451,85 dollars.

PÉTROLE

Le marché pétrolier se maintient mercredi près de son pic de sept mois, les investisseurs évaluant la menace que représente un potentiel conflit militaire entre les Etats-Unis et l'Iran.

Le Brent prend 0,47% à 71,08 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) avance de 0,38% à 65,88 dollars.

PLUS AUCUN INDICATEUR ÉCONOMIQUE MAJEUR ​À L'AGENDA DU 25 FÉVRIER

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Augustin Turpin)

Valeurs associées

Pétrole Brent
71,42 USD Ice Europ +0,29%
Pétrole WTI
66,16 USD Ice Europ +0,05%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • ( AFP / LOIC VENANCE )
    A Angers, Shein accueille ses premiers clients sans attirer la foule
    information fournie par Boursorama avec AFP 25.02.2026 14:07 

    Pas de foule comme à l'automne à Paris, mais des fidèles du site internet venus découvrir Shein "en vrai": des amateurs de la marque de mode asiatique ultra-éphémère se sont pressés mercredi matin au BHV d'Angers, prêts à acheter mais parfois déçus. Un quart d'heure ... Lire la suite

  • Christophe Leribault,, nommé président du musée du Louvre, pose au château de Versailles, près de Paris
    Christophe Leribault nommé à la présidence du musée du Louvre
    information fournie par Reuters 25.02.2026 14:01 

    Christophe Leribault, actuel président du château de ‌Versailles, a été nommé président du musée du Louvre en remplacement de Laurence des Cars, a annoncé ​mercredi la porte-parole du gouvernement à l'issue du conseil des ministres. L'Elysée avait annoncé mardi ... Lire la suite

  • Lancement du comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 dans les Alpes françaises
    JO 2030: Cyril Linette quitte officiellement le comité d'organisation
    information fournie par Reuters 25.02.2026 14:01 

    Le comité d'organisation des Jeux olympiques et paralympiques (Cojop) ‌2030 dans les Alpes françaises a annoncé mercredi le départ de son directeur général Cyril Linette. "Le Cojop Alpes Françaises 2030 acte ​le départ du directeur général du Cojop Cyril Linette", ... Lire la suite

  • Illustration du logo de LOWE'S
    Lowe's annonce des objectifs décevants pour 2026
    information fournie par Reuters 25.02.2026 13:53 

    Lowe's Cos a annoncé mercredi des ‌objectifs de ventes et de bénéfice annuels inférieurs aux estimations de Wall Street, ​le groupe se montrant plus prudent que son concurrent Home Depot. Lowe's anticipe une croissance des ventes comparables comprise entre 0% et ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank