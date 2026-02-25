Christophe Leribault nommé à la présidence du musée du Louvre

Christophe Leribault,, nommé président du musée du Louvre, pose au château de Versailles, près de Paris

Christophe Leribault, actuel président du château de ‌Versailles, a été nommé président du musée du Louvre en remplacement de Laurence des Cars, a annoncé ​mercredi la porte-parole du gouvernement à l'issue du conseil des ministres.

L'Elysée avait annoncé mardi que Laurence des Cars avait remis sa démission à Emmanuel Macron, qui l'a acceptée par "besoin d'apaisement" après le cambriolage retentissant dans ​le célèbre musée parisien en octobre dernier, mais aussi un mouvement de grève des agents.

Historien de l'art, spécialiste du XVIIIe siècle, Christophe ​Leribault, 62 ans, occupait la présidence du château de ⁠Versailles depuis 2024, après avoir dirigé le musée d'Orsay et l'Orangerie. Il connaît bien le musée ‌du Louvre, où il a été adjoint au chef du département des arts graphiques de 2006 à 2012.

"Christophe Leribault aura pour priorité de renforcer la sûreté et ​la sécurité du bâtiment, des collections ‌et des personnes, de restaurer un climat de confiance et de porter, avec ⁠l'ensemble des équipes, les transformations nécessaires au musée", déclare le ministère de la Culture dans un communiqué.

"Il s'attachera, dans un dialogue constant et attentif avec la tutelle, à définir les différentes étapes de réalisation du ⁠projet Louvre Nouvelle Renaissance", ‌ajoute le ministère, en évoquant les chantiers de rénovation technique dont le musée ⁠a besoin, ainsi que l'aménagement de parcours et espaces muséographiques visant à répondre aux attentes des visiteurs ‌toujours plus nombreux.

La nomination de Christophe Leribault, dont le bilan à la tête du château ⁠de Versailles est considéré comme positif, avec notamment l'organisation des épreuves d'équitation ⁠des Jeux olympiques de Paris ‌en 2024 et quelque 8 millions d'euros de dons philanthropiques, semble bien accueillie au Louvre.

"C'est quelqu'un qui ​connaît le secteur des musées de l'État et (qui) a ‌montré à chaque fois qu'on a été en discussion avec lui une appétence, une envie de travailler avec le collectif", a ​déclaré à Reuters Alexis Fritche, secrétaire général de la CFDT-Culture.

"C'est ce qui a manqué avec la gouvernance de Laurence des Cars", a ajouté le responsable syndical. "On ne savait pas où on allait."

Pour ⁠Alexis Fritche, il appartiendra à Christophe Leribault de renouer le dialogue avec le personnel du musée du Louvre, notamment sur la question des conditions de travail qui a provoqué les mouvements de grève, tout en s'attaquant aux problèmes de sécurité mis en lumière par le spectaculaire vol des bijoux impériaux et en fixant des orientations claires à l'établissement.

(Rédigé par Tangi Salaün, avec la contribution de Gianluca Lo Nostro, édité ​par Blandine Hénault et Benjamin Mallet)