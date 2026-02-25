Lowe's annonce des objectifs décevants pour 2026

Illustration du logo de LOWE'S

Lowe's Cos a annoncé mercredi des ‌objectifs de ventes et de bénéfice annuels inférieurs aux estimations de Wall Street, ​le groupe se montrant plus prudent que son concurrent Home Depot.

Lowe's anticipe une croissance des ventes comparables comprise entre 0% et 2% pour 2026, soit largement en-deçà des ​prévisions moyennes des analystes qui tablent sur une hausse de 2%, selon les données compilées par LSEG.

Le groupe ​prévoit également un bénéfice par action ajusté ⁠compris entre 12,25 et 12,75 dollars (10,40 euros et 10,82 euros), alors que les ‌prévisions s'établissent à 12,95 dollars.

L'action Lowe's chutait de 3% avant la cloche.

La société est confrontée à une pression persistante sur son activité ​de bricolage, les ménages suspendant ‌les rénovations coûteuses dans l'attente de signaux plus clairs sur ⁠le marché du travail, les taux hypothécaires et l'économie en général.

"Alors que le marché immobilier reste sous pression, nous nous concentrons sur les éléments que nous pouvons ⁠contrôler, notamment nos initiatives ‌en cours en matière de productivité", a déclaré Marvin Ellison, directeur ⁠général de Lowe's.

Le mois dernier, le groupe a supprimé 600 postes administratifs et ‌de soutien, soit moins de 1% de son effectif total, afin ⁠de préserver sa rentabilité.

Mardi, Home Depot a publié des résultats ⁠optimistes grâce à la ‌demande stable dans son segment des entrepreneurs professionnels, bien que les dirigeants ont averti ​que les pressions exercées par un marché ‌immobilier gelé persisteraient jusqu'en 2026.

Les ventes de logements existants aux États-Unis ont chuté à leur plus bas ​niveau en plus de deux ans en janvier, la baisse des stocks ayant entraîné une hausse des prix de l'immobilier, soulignant les contraintes du marché ⁠immobilier liées à la hausse des coûts d'emprunt et à la pénurie de stocks.

Les ventes à magasins comparables de Lowe's ont augmenté de 1,3% au quatrième trimestre, dépassant les attentes, tandis que le bénéfice ajusté de 1,98 dollar par action a dépassé les estimations de 1,94 dollar.

(Rédigé par Savyata Mishra à Bangalore; version française Etienne Breban, ​édité par Augustin Turpin)