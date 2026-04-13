Wall Street Journal - 13 avril

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Voici les principaux articles parus dans le Wall Street Journal. Reuters n'a pas vérifié ces articles et ne garantit pas leur exactitude.

- McDonald's MCD.N s'apprête à proposer un Red Bull Dragonberry Energizer dans le cadre d'une refonte plus large de son menu de boissons fraîches dans ses restaurants américains dans le courant de l'année.

- Les travailleurs de JBS Z98.F ont ratifié un accord provisoire de deux ans avec la plus grande entreprise de viande au monde, couvrant près de 3 800 travailleurs dans l'usine phare de transformation du bœuf de JBS à Greeley, au Colorado, selon les déclarations du syndicat et de l'entreprise dimanche.

- Le président américain Donald Trump et ses conseillers envisagent de reprendre des frappes militaires limitées en Iran, en plus du blocus américain du détroit d'Ormuz, afin de sortir les pourparlers de paix de l'impasse.

- La Commission fédérale du commerce des États-Unis négocie un règlement potentiel avec plusieurs grandes sociétés de publicité pour résoudre une enquête visant à déterminer si elles ont violé les lois fédérales de la concurrence en coordonnant des boycotts contre des plateformes, y compris la plateforme X d'Elon Musk.

- Depuis le début de l'année, le président américain Donald Trump et ses conseillers ont entendu en privé de la part de membres du cabinet, d'alliés politiques et de chefs d'entreprise sur les conséquences que la guerre d'Iran pourrait avoir pour Wall Street et Main Street si elle ne se terminait pas dans un délai serré.

- Le gouvernement philippin a ordonné à Meta META.O , la société mère de Facebook, de mettre un terme à la diffusion de contenus erronés et "générateurs de panique" sur ses plateformes, y compris des affirmations trompeuses concernant des augmentations exagérées des prix du pétrole et des perturbations de l'approvisionnement en énergie qui, selon lui, risquent de provoquer des désordres économiques.