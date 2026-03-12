Wall Street Journal - 12 mars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principaux articles parus dans le Wall Street Journal. Reuters n'a pas vérifié ces articles et ne garantit pas leur exactitude.

- Dans un revirement rapide qui a laissé les alliés des États-Unis stupéfaits, l'administration Trump est passée en quelques heures de l'opposition à la plus grande intervention jamais réalisée sur les marchés pétroliers à la cajolation des alliés pour aller de l'avant avec la manœuvre.

- Un juge fédéral a accordé à Amazon AMZN.O une injonction préliminaire en début de semaine, interdisant à Perplexity d'utiliser un agent d'intelligence artificielle de son navigateur Comet pour accéder à des parties du site web d'Amazon protégées par un mot de passe afin de faire des achats pour le compte d'un client humain, pendant que l'affaire suit son cours.

- Le milliardaire Tilman Fertitta est en pourparlers exclusifs pour racheter Caesars Entertainment CZR.O pour environ 7 milliards de dollars, après avoir devancé une offre concurrente de l'entreprise de l'investisseur milliardaire Carl Icahn.

- Un fonds d'investissement soutenu par le Qatar, Irth, a soumis une offre pour privatiser la chaîne de pizzas Papa John's International PZZA.O et a accepté de payer 47 dollars par action, ce qui valoriserait Papa John's à environ 1,5 milliard de dollars.

- Le conseil d'administration de Janus Henderson a rejeté à l'unanimité une proposition de rachat non sollicitée de Victory Capital, réaffirmant sa recommandation aux actionnaires de soutenir une transaction de privatisation par Trian Fund Management de Nelson Peltz et la société de capital-risque General Catalyst, déjà divulguée.

- Cintas CTAS.O , fabricant de produits pour le lieu de travail , a accepté d'acquérir UniFirst UNF.N dans le cadre d'une transaction d'une valeur d'entreprise de 5,5 milliards de dollars, plus de quatre ans après avoir fait une première offre pour le petit fournisseur d'uniformes.