Guerre au Moyen-Orient : au moins 11 milliards de dollars dépensés par les Etats-Unis dans les 6 premiers jours
information fournie par Boursorama avec Media Services 12/03/2026 à 09:18

Donald Trump à Doral, aux États-Unis, le 9 mars 2026. ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / ROBERTO SCHMIDT )

Le chiffre pourrait en réalité être bien plus élevé puisqu'il exclut de nombreux coûts liés à la préparation des frappes.

Un pactole. La première semaine de la guerre contre l'Iran a coûté plus de 11,3 milliards de dollars aux Etats-Unis, selon un briefing des membres du Congrès par le Pentagone qui s'est tenu mardi 10 mars, affirme le New York Times.

Selon le journal, qui cite des sources anonymes ayant assisté au briefing, ce chiffre exclut de nombreux coûts liés à la préparation des frappes, laissant penser que le montant final pourrait être, en réalité, bien plus élevé.

Et des responsables du Pentagone ont précédemment déclaré au Congrès qu'environ 5,6 milliards de dollars de munitions avaient été dépensés au cours des deux premiers jours du conflit, un chiffre bien supérieur aux estimations antérieures, selon la presse américaine.

    Trump ne maitrise plus rien, usé, vieilli il s'est fait manipuler par le criminel de guerre Netanyahou . C'est pitoyable, les deux sèment un désordre mondial. Aux US les prix augmentent plus de 10% (Trump promettait des baisses..et l'essence de + 17% ) en Europe et ailleurs cette folie meurtrière sur l'Iran a des conséquences prix, essence etc mais Trump n'en n'a rien à cirer !! Une honte ! Pauvres américains !

