Guerre au Moyen-Orient : au moins 11 milliards de dollars dépensés par les Etats-Unis dans les 6 premiers jours

Donald Trump à Doral, aux États-Unis, le 9 mars 2026. ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / ROBERTO SCHMIDT )

Le chiffre pourrait en réalité être bien plus élevé puisqu'il exclut de nombreux coûts liés à la préparation des frappes.

Un pactole. La première semaine de la guerre contre l'Iran a coûté plus de 11,3 milliards de dollars aux Etats-Unis, selon un briefing des membres du Congrès par le Pentagone qui s'est tenu mardi 10 mars, affirme le New York Times.

Selon le journal, qui cite des sources anonymes ayant assisté au briefing, ce chiffre exclut de nombreux coûts liés à la préparation des frappes, laissant penser que le montant final pourrait être, en réalité, bien plus élevé.

Et des responsables du Pentagone ont précédemment déclaré au Congrès qu'environ 5,6 milliards de dollars de munitions avaient été dépensés au cours des deux premiers jours du conflit, un chiffre bien supérieur aux estimations antérieures, selon la presse américaine.