Honda anticipe une perte d'exploitation de $3,6 md avec sa stratégie VE
information fournie par Reuters 12/03/2026 à 09:53

Le logo de Honda est représenté à Cuautitlan Izcalli

Honda Motor a ‌déclaré jeudi prévoir d'enregistrer une perte d'exploitation pouvant atteindre 3,6 ​milliards de dollars (3,12 milliards d'euros) pour l'exercice financier se terminant ce mois-ci, avec l'augmentation des coûts liés à sa stratégie en matière ​de véhicules électriques (VE).

Le constructeur automobile japonais a abaissé ses prévisions, passant d'un bénéfice ​de 550 milliards de yens (3 milliards ⁠d'euros) à une perte comprise entre 270 et 570 ‌milliards de yens, et a annulé le développement et le lancement de certains VE fabriqués aux États-Unis en ​raison du ralentissement ‌du marché des VE en Amérique du Nord.

Honda, ⁠qui tenait une conférence de presse à 7h30 GMT, a indiqué s’attendre à engager jusqu’à 2.500 milliards de yens de dépenses ⁠et de pertes ‌sur plusieurs exercices en raison de ce changement de ⁠stratégie.

Le constructeur a également réduit sa prévision de bénéfice ‌net pour cet exercice, prévoyant désormais une perte de ⁠420 milliards à 690 milliards de yens, contre ⁠un bénéfice de ‌300 milliards de yens attendu précédemment.

Honda a précisé viser à introduire ​des modèles hybrides de nouvelle ‌génération et à renforcer sa gamme hybride actuelle afin d’améliorer la rentabilité.

Le directeur général ​Toshihiro Mibe et le vice-président exécutif Noriya Kaihara renonceront volontairement à l'équivalent de 30% de leur rémunération pendant ⁠trois mois, tandis que d'autres dirigeants renonceront à 20%, a indiqué le constructeur automobile dans son communiqué.

Honda prévoit d’annoncer une stratégie commerciale révisée à moyen et long terme au cours du prochain exercice fiscal.

(Daniel Leussink et Kantaro Komiya, version française Elena Smirnova, ​édité par Augustin Turpin)

Résultats d'entreprise
1 commentaire

  • 10:06

    LOL des rigolos ces dirigeants japonais incapables d'être virés.Je veux bien m'enlever 30% de ma rémunération pour le restant de mes jours si je gagnais 150 000€ annuellement.

